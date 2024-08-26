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Belucistan'da Terör Saldırısı: 23 Ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen terör saldırısında en az 23 yolcu yaşamını yitirdi. Saldırıya ilişkin detaylar ve tepkiler.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 10:02
Belucistan'da Terör Saldırısı: 23 Ölü

Pakistan'da Terör Saldırısı: 23 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Musakhel ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda en az 23 yolcu hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Rarasham bölgesinde yaşandı. Silahlı kişiler, geçişe engel olup otobüs ve kamyonlardaki yolcuları indirdi, ardından üzerlerine ateş açtı.

Ateş Açılan Araçlar ve Yaralılar

Saldırı sonucunda 10 araç ateşe verilirken, olay yerinde çok sayıda yaralı da bulundu. Polis ve sağlık ekipleri, yaralıları en yakın hastanelere taşırken, ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Yetkililerin Tepkileri

Olay sonrası Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari ve Başbakan Şahbaz Şerif, saldırıyı kınadı ve terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Başbakan Şerif, teröristlerin en kısa zamanda cezalandırılacağını vurguladı. Belucistan Eyaleti Başbakanı Sarfaraz Bugti de sivillere yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu dile getirerek, saldırganların yakalanacağını ifade etti.

Artan Terör Saldırıları

Pakistan'da son yıllarda terör saldırılarında belirgin bir artış gözlemleniyor. Özellikle, Afganistan'a sınırı olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde bu tür saldırılar sıklıkla yaşanıyor. Silahlı gruplar, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını iddia ederek, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere saldırılarda bulunuyor.

Pakistan Talibanı'nın Rolü

İslamabad yönetimi, saldırıların çoğunun Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'dan organize edildiğini savunuyor. Ancak, Afganistan yönetimi bu iddiaları yalanlayarak, suçlamaları reddediyor. Bunun yanı sıra, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) da bölgedeki saldırılarla dikkati çekiyor, bu grup Belucistan'ın bağımsızlığını savunuyor.

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