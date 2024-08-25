Ben-Gurion Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı

Uçuşlar Yeniden Başlatıldı

Tel Aviv'in hemen dışında bulunan Ben-Gurion Havalimanı, son gelişmelerin ardından uçuşlara yeniden açıldı. Özellikle Hizbullah'la yaşanan gerginliklerin etkisiyle, havaalanında sabah saatlerinde kısa bir süreliğine uçuşlar durdurulmuştu.

Havalimanı Kapatılma Süreci

İsrail Sivil Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, sabah 05.30 ile 07.00 arasında Ben-Gurion Havalimanı'nın geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Ancak saat 07.00 itibarıyla uçuşların yeniden başladığı ve diğer havalimanlarına yönlendirilen uçakların da buraya geri döndüğü ifade edildi.

Askeri Gelişmeler

İsrail ordusu, gerçekleştirdiği bir operasyonla Lübnan'a karşı 'önleyici' bir saldırı başlattığını duyurdu. Bu saldırı, 30 Temmuz'da Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'e yönelik gerçekleştirdiği suikaste misilleme olarak değerlendirilmektedir.

Havalimanındaki bu hareketlilik, bölgedeki iç gerginliklerin ve askeri çatışmaların bir yansıması olarak dikkat çekiyor.