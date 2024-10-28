Ben Gurion Havalimanı'nın Ana Terminali 5 Ay Kapalı Kalacak

Ben Gurion Havalimanı'nda Önemli Gelişme

Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın ana terminalinin uluslararası uçuşlara 5 aylığına kapatılacağı açıklandı. Bu karar, uluslararası hava yolu şirketlerinin Tel Aviv'e uçuşlarını askıya alması ile alındı.

Kapanma Süreci

Israilli devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ana binanın kasım ayından mart sonuna kadar kapatılacağı belirtildi. Bu durum, yabancı hava yolu firmalarının uçuşlarını askıya alması nedeniyle gündeme geldi.

Lufthansa'nın Uçuş İptalleri

Özellikle Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Orta Doğu'daki gelişmeler ışığında, 25 Kasım'a kadar Tel Aviv'e uçuş iptallerinin süresini uzattığını duyurmuştu.

Güvenlik Endişeleri ve Uçuş Askıya Alma

Etkilenen diğer hava yolu şirketleri arasında Eurowings, Swiss, Austrian Airlines ve Brussels Airlines da yer alıyor. Genel olarak, uluslararası hava yolu şirketleri, İsrail ile Hizbullah arasında artan savaş nedeniyle bölgedeki güvenlik endişeleri bağlamında havalimanlarına yönelik uçuşlarını askıya almaya devam ediyor.