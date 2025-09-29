Ben-Gvir'den Netanyahu'nun Katar Özrüne Sert Tepki

Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun Doha saldırısı nedeniyle Katar'dan özür dilemesine tepki gösterdi; Katar'ı terörü desteklemekle suçladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 20:46
İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Netanyahu'nun Doha saldırısı sonrası Katar'dan özür dilemesine karşı çıktı

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı Katar'dan özür dilemesine tepki gösterdi.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketi'nin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlenen saldırıyı "önemli, adil ve ahlâki" olarak tanımladı.

Katar'a düzenlenen saldırıyı savunarak Netanyahu'ya tepki gösteren Ben-Gvir, "Katar, terörizmi destekleyen, terörizmi finanse eden ve terörizmi kışkırtan bir ülkedir. Hiçbir miktar para, ellerindeki terörizmi temizleyemez." iddiasında bulundu.

İsrail basınına göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ziyaretinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi telefonla arayarak Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı özür diledi.

Haberde kaynakların, saldırıya ilişkin bir tazminat konusunun gündeme gelebileceğini, özrün başlı başına önemli bir adım olduğunu ve Katar'ın Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelere yeniden arabuluculuk etmek için özrü şart koştuğunu aktardığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

