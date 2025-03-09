Ben-Gvir'den Oslo ve Wye River Anlaşmalarının İptali İçin Yasa Teklifi

İsrailli aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Oslo ve Wye River Anlaşmalarının iptali için yasa tasarısını Knesset'e sundu.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 15:39
Ben-Gvir'den Oslo ve Wye River Anlaşmalarının İptali İçin Yasa Teklifi

Ben-Gvir Oslo ve Wye River Anlaşmalarını İptal Etmek İstiyor

İsrail'in aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, Oslo ve Wye River Anlaşması ile El Halil Protokolü'nün iptali için Knesset’e yasa tasarısı sunduğunu duyurdu. Ben-Gvir, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı açıklamada, "Yıllardır süren bir haksızlığı düzeltiyoruz. Yahudi Gücü partisindeki meslektaşlarımla birlikte, Oslo, El Halil ve Wye River anlaşmalarının iptalini öngören bir yasa tasarısı sundum" ifadelerine yer verdi.

İptal Tasarısı ve Aşırı Sağcı Vizyon

Tasarıya göre, söz konusu anlaşmaların tamamen iptal edilmesi hedefleniyor. Ben-Gvir, İsrail'in bu anlaşmalar çerçevesinde Filistin tarafına devredilen toprakları geri alacağını öne sürdü. Ayrıca, anlaşmaların uygulanmasına yönelik çıkarılan yasaların da yürürlükten kaldırılacağını belirten Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya, kararın uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapma yetkisi verilmesini öngörüyor.

Oslo Anlaşması ve Geçmişi

Oslo Anlaşması, 30 yıl önce İsrail ile Filistin temsilcileri arasında bir barış çabası olarak tarihe geçti. Anlaşma, 13 Eylül 1993'te dönemin İsrail Başbakanı İzak Rabin ve FKÖ lideri Yaser Arafat arasında imzalandı. Bu anlaşma, savaş ve çatışmalara son vermek amacıyla geçici Filistin yönetiminin kurulmasını ve 1999 yılında bağımsız bir Filistin Devleti'nin oluşturulmasını hedeflemişti.

Bölgesel Ayrım ve Anlaşmaların Sonuçları

Oslo Anlaşması'nın ardından, 28 Eylül 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması, Batı Şeria'nın A, B ve C bölgelerine ayrılmasına zemin hazırladı. A bölgesi, Filistin Yönetimi tarafından yönetilirken; B bölgesi yönetimi Filistin'e verilmiş, güvenlik ise İsrail’e bırakılmıştır. C bölgesi ise tamamen İsrail kontrolündedir.

El Halil Protokolü ve Wye River Anlaşması

15 Ocak 1997'de imzalanan El Halil Protokolü, kentin içindeki denetimi iki bölgeye ayırmıştır. H1, Filistin'in kontrolünde olan yüzde 80'lik alanı kapsarken, H2 kısmında güvenlik kontrolleri İsrail tarafından sağlanmaktadır. Ekim 1998’de imzalanan Wye River Anlaşması ise, Batı Şeria'da geçici barış için yeni toprak düzenlemeleri öngörmüştür.

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