Ben-Gvir Hapishanelere Gazze'deki Yıkımı Gösteren Posterler Astırdı

Ulusal Güvenlik Bakanı, ziyaretinde posterin önünde konuştu

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli "güvenlik mahkumlarının" tutulduğu hapishanelere Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen yıkımı gösteren posterler astırdı.

Ben-Gvir, bir hapishaneye gerçekleştirdiği ziyareti ve poster önündeki konuşmasını Instagram hesabından paylaştı. Görüntülerde Ben-Gvir, posterin önünde, "(Filistinli) Mahkumların her gün görmeleri gereken şey bu" ifadelerini kullandı.

Poster fotoğrafını işaret eden Ben-Gvir, görüntülerde şunları söyledi: "Şuna bakın. Mahkumların her sabah avluya giderken gördükleri şey bu." Alaycı bir tavırla devam eden Ben-Gvir, "Sanırım içlerinden biri burada evini tanımıştır. İşte böyle olmalı!" dedi.

14 Ağustos tarihinde, Ben-Gvir'in Fetih Hareketi üyesi ve Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan el-Bergusi'nin tutulduğu hücreye de baskın düzenlediği belirtiliyor. Baskın sırasında Ben-Gvir, Bergusi'yi tehdit ederek "İsrail halkına kim bulaşırsa, kim çocuklarımızı katlederse, kim kadınlarımızı katlederse, onları yok edeceğiz. Bizi yenemeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Mervan el-Bergusi, 1987'de başlayan ilk İntifada'nın önemli aktörlerinden ve 2000 yılındaki 2. İntifada'da da etkili bir isim olarak anılıyor. Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor ve hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası verilmişti.

Ben-Gvir'in geçmişine de dikkat çekiliyor: Irkçı açıklamalar nedeniyle hüküm giymiş bir sicile sahip olan Bakan, daha önce de Filistinli esirlere uygulanan işkence ve ağır yaptırımlardan övgüyle söz etmesiyle gündeme gelmişti.

Olay, cezaevlerinde ve toplumda geniş yankı uyandırdı; uygulamanın hukuki ve insani boyutları hakkında farklı tepkiler geliyor.