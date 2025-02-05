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Ben-Gvir, Netanyahu'ya Gazzelilerin Tehcir Planını Uygulama Çağrısı Yaptı

Aşırı sağcı Ben-Gvir, Netanyahu'dan Gazze'deki Filistinlilerin tehcir planını derhal uygulamasını istedi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:14
Ben-Gvir, Netanyahu'ya Gazzelilerin Tehcir Planını Uygulama Çağrısı Yaptı

İsrail'de, Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Filistinlilerin Gazze'den tehcir edilmesi" planına destek vererek, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya bu planın uygulanması için acil bir çağrıda bulundu.

Trump'ın Beyaz Saray'da Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından, Ben-Gvir X platformu üzerinden şu ifadeleri kullandı: "Başkan Trump çok önemli konulardan bahsediyor. Gazze için tek çözüm, halkın göçünü teşvik etmektir." Bu kapsamda, Netanyahu'dan derhal bir plan hazırlanmasını isteyen Ben-Gvir, "Savaş sırasında Gazze için çözümün bu olduğunu defalarca söyledim, şimdi durum herkes için çok açık oldu. Gazze sorununun tek çözümü Filistinlilerin tehciridir. Bu, savaş sonrasının stratejisidir," şeklinde konuştu.

Ben-Gvir, Trump'ın planına destek vererek, "Başbakan Netanyahu'ya bu plana ivedilikle sahip çıkması ve derhal fiili adım atmaya başlaması çağrısında bulunuyorum" dedi. Ayrıca, Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi'nin, Gazze Şeridi sakinlerinin bölgeden gönüllü olarak ayrılmaları için İsrail Meclisi'ne bir yasa tasarısı sunduğu bildirildi.

İsrail'in "Kanal 14" televizyonunun haberine göre, bugün ön okuma için Meclis'e sunulacak yasa tasarısının, 9 Şubat Pazar günü Yasama Komitesinde görüşülmesi bekleniyor.

Trump, Gazze'deki durum hakkında yaptığı açıklamada, "Gazze artık tamamen yıkılmış bir bölge, yaşanabilir bir yer değil. Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Trump, Mısır ve Ürdün ile görüştüklerini belirterek, "Bu insanlara daha uygun koşullarda yaşayabilecekleri alanlar inşa edilmesi gerekir," ifadesini kullandı. Ayrıca, "Eğer bir alternatifleri olsaydı, Gazze'ye geri dönmemeyi ve güvenli olan güzel bir alternatifte yaşamayı tercih ederlerdi," şeklinde ekledi.

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