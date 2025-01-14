Ben-Gvir, Smotrich'i Gazze'de Ateşkes Anlaşmasını Engellemeye Davet Etti

İsrail'deki aşırı sağcı liderler Ben-Gvir ve Smotrich, Gazze'de ateşkes anlaşmasını durdurmak için işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:49
Ben-Gvir, Smotrich'i Gazze'de Ateşkes Anlaşmasını Engellemeye Davet Etti

Ben-Gvir ve Smotrich'ten Birlikte Hareket Çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, koalisyonun diğer aşırı sağcı ismi Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemek için işbirliğine davet etti.

Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi lideri Ben-Gvir, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bu anlaşmanın engellenmesi için Smotrich'tan destek istedi. Hükümetten çekilme tehdidinde bulunan Ben-Gvir, Smotrich'i kendisiyle birlikte hareket etmeye çağırdı.

Ateşkes Anlaşmasına Karşı İtirazlar

Ben-Gvir, anlaşmanın imzalanması durumunda İsrailli esirlerin tümünün serbest kalacağını düşünmediğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl siyasi gücümüzü kullanarak defalarca bu anlaşmanın gerçekleşmesini engellemeyi başardık." şeklinde bir itirafta bulundu.

Ben-Gvir, kabineye yeni destek veren partilerin olduğunu ve bu nedenle Başbakan Binyamin Netanyahu'nu anlaşmadan kaçınmak için güçlerini birleştirmeye çağırdığını ifade etti. "Başbakan'ı aklını başına toplamaya çağırıyorum." diyen Ben-Gvir, Netanyahu'yu Gazze'ye insani yardım ve akaryakıt transferini tamamen durdurmaya, elektrik ve suya erişimi de engellemeye çağırdı.

Hükümetin Düşürülmesi Tartışmaları

Ben-Gvir, muhalefette olsalar bile Netanyahu'yu devirmek için hamle yapmayacaklarını, asıl amaçlarının anlaşmayı durdurmak olduğunu vurguladı. Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich de dün yaptığı açıklamada, Hamas'la varılacak olası ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını "İsrail'in ulusal güvenliği için bir felaket" olarak nitelendirerek bu sürecin bir parçası olmayacaklarını bildirdi.

Gazze'deki Müzakereler Süreci

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına son şeklini vermek amacıyla Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında dolaylı müzakereler yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Bugün, İsrail kabinesinin Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere toplanabileceği belirtilmektedir. Hamas, müzakerelerin sürdüğü Katar'ın başkenti Doha'da, beklenen anlaşmanın son aşamasına gelindiğini duyurmuştur.

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