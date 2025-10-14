Ben İyi Biri Olmadan Önce: Şerafettin Kaya'nın İyilik ve Kötülük Temalı Filmi 17 Ekim'de

Ben İyi Biri Olmadan Önce: Şerafettin Kaya'dan İyilik ve Kötülük Üzerine Bir Yapım

Ben İyi Biri Olmadan Önce adlı film, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Şerafettin Kaya tarafından 17 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak. Başrollerini Şerafettin Kaya, Pelin Batu ve Mehmet Çağçağ'ın paylaştığı yapım, iyilik ve kötülük kavramlarını odağına alıyor.

Gösterim ve Yönetmenin Mesajı

Filmin gösterimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirildi. Gösterimde AA muhabirine konuşan Kaya, filmin fikrini anlatırken şunları söyledi: 'İyinin ve kötünün birbiriyle olan ilişkisi hep var. Bazen kötü dediğimiz şey, iyiliğe açılan bir kapı da olabiliyor.'

Kaya, yapımlarının insanlara dokunarak hayallerini gerçekleştirmenin önemini vurguladığını belirtti ve şöyle devam etti: 'İnsanların vicdanlarından topladığım şeylerle bu filmi yaptığıma inanıyorum. İnsanların bu filmi izlemelerini çok istiyorum. Çünkü büyükşehirlerde, kentin kenarlarında kültürle buluşamamış, kültür ve sanatla iyileşebileceği fark ettirilmemiş insanlara ulaşmamız gerektiğini bu film bir kez daha anlatıyor.'

Oyuncuların Değerlendirmeleri

Pelin Batu, filmde 'antipatik ve sinir bozucu' bir kadın rolünde olduğunu belirterek ekibin uyumuna dikkat çekti. Batu, film için 'Nereye koyacağınızı bilmeyeceğiniz bir film... Sürprizlerle dolu ve çok da özgün bir yapım oldu.' değerlendirmesinde bulundu.

Gül Gülsün Yıldız, projede yer almaktan dolayı memnun olduğunu ifade ederek filmin 'çok kült bir yapım' olduğunu ve 'hayatın içinde tutunamayan, bir yere gelemeyen insanları' anlattığını söyledi.

Murat Muslu, 'Muhittin' karakterini canlandırdığını belirterek filmin 'kaybetmiş ya da tutunamayan bir insanın öyküsünü' anlattığını ve yapımın 'iyilik meselesini tartıştığını' vurguladı.

Müge Karataşlı çekimlerin keyifli geçtiğini, ekibin dostça bir ortamda çalıştığını ve tiyatro kökenli bir katkı sunduğunu söyledi. Nejat Yavaşoğulları ise Şerafettin Kaya ile olan tanışıklığı ve filmin nasıl hayata geçtiğine dair anekdotlarını paylaştı.

Yapım Kadrosu ve Teknik Ekip

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ayhan Taş, Mustafa Uzunyılmaz, Yaşar Kurt, Caner Erkan, Didem Karataş, İslam Çamyar, Mesut Ulusan, Ersin Kalkan, Hacer Aslan ve Artur Soroyan yer alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Sedat Şahin'in üstlendiği filmin müzikleri Ali Kaan Uysal, kurgusu ise Semih Gülcüoğlu imzası taşıyor.

Festival Başarıları ve Teması

Ben İyi Biri Olmadan Önce, 'En İyi Sinema Filmi' ödülüne layık görüldüğü Uluslararası Paris Play Film Festivali başta olmak üzere pek çok festivalde özel gösterimler gerçekleştirdi. Yapım, insanlığın en temel meselelerinden biri olan iyilik ve kötülük kavramına özgün bir perspektiften yaklaşıyor.

Şerafettin Kaya'nın hem senaristliğini hem yönetmenliğini üstlendiği bu yapım, izleyicilere toplumun kenarındaki bireylerin dünyasına dair düşündürücü ve sıcak bir bakış sunmayı amaçlıyor.

