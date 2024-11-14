Ben & Jerry's, Unilever'e Gazze nedeniyle dava açtı

Ben & Jerry's'ten Unilever'e Dava!

Dondurma markası Ben & Jerry's, Filistinlilere destek açıklamalarını engellediği ve yönetim kurulunu dağıtmakla tehdit ettiği gerekçesiyle ana şirketi Unilever'e dava açtığını duyurdu.

Davanın Sebepleri

ABD basınında yer alan haberlere göre, dava dilekçesinde Ben & Jerry's'in barış ve insan haklarını desteklemek amacıyla kamuya açıklama yapma girişimlerinin Unilever tarafından engellendiği vurgulandı.

Unilever'in, Ben & Jerry's'in ateşkes talebi ve mülteciler için güvenli bir geçiş çağrısı yapmasını, Gazze'deki sivil ölümleri protesto eden ABD'li öğrencileri desteklemesini ve ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardıma son verilmesi çağrısını engellediği iddia edildi. Ayrıca, Unilever'in bağımsız yönetim kurulunu dağıtmak ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı dava açmakla tehdit ettiği öne sürüldü.

Sosyal Misyon ve Marka Gerilimi

Bu durumun, Ben & Jerry's'in bağımsız yönetim kurulunun sosyal misyonu doğrultusunda kararlar almasına izin veren anlaşmaları ihlal ettiği belirtildi. Ben & Jerry's, 2021 yılında "değerleriyle uyuşmadığını" belirterek, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ürünlerini satmayı durdurma kararı almıştı. Bu durum, Unilever ile markanın ilişkilerinde gerginliğe yol açmıştı.

2022 yılında Ben & Jerry's, İsrail'deki işini izni olmadan lisans sahibine satma işlemi nedeniyle Unilever'e karşı dava açmıştı. Taraflar arasındaki müzakerelerin ardından, anlaşmazlık çözüme kavuşmuş ve Unilever, Ben & Jerry's'in markanın sosyal misyonu ve marka bütünlüğü üzerindeki "birincil sorumluluğuna" saygı göstermeyi kabul etmişti.

Gelecek Planları

Unilever, Mart ayında geniş kapsamlı tasarruf planının parçası olarak Ben & Jerry's'i de kapsayan dondurma işini 2025'in sonuna kadar ayıracağını açıklamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.