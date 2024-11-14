DOLAR
34,32 0,04%
EURO
36,3 0,05%
ALTIN
2.841,2 0,07%
BITCOIN
3.071.547,51 0,64%

Ben & Jerry's, Unilever'e Gazze nedeniyle dava açtı

Ben & Jerry's, Gazze'deki olaylara yönelik desteklerini engellediği iddiasıyla Unilever'e dava açtı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 21:23
Ben & Jerry's, Unilever'e Gazze nedeniyle dava açtı

Ben & Jerry's'ten Unilever'e Dava!

Dondurma markası Ben & Jerry's, Filistinlilere destek açıklamalarını engellediği ve yönetim kurulunu dağıtmakla tehdit ettiği gerekçesiyle ana şirketi Unilever'e dava açtığını duyurdu.

Davanın Sebepleri

ABD basınında yer alan haberlere göre, dava dilekçesinde Ben & Jerry's'in barış ve insan haklarını desteklemek amacıyla kamuya açıklama yapma girişimlerinin Unilever tarafından engellendiği vurgulandı.

Unilever'in, Ben & Jerry's'in ateşkes talebi ve mülteciler için güvenli bir geçiş çağrısı yapmasını, Gazze'deki sivil ölümleri protesto eden ABD'li öğrencileri desteklemesini ve ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardıma son verilmesi çağrısını engellediği iddia edildi. Ayrıca, Unilever'in bağımsız yönetim kurulunu dağıtmak ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı dava açmakla tehdit ettiği öne sürüldü.

Sosyal Misyon ve Marka Gerilimi

Bu durumun, Ben & Jerry's'in bağımsız yönetim kurulunun sosyal misyonu doğrultusunda kararlar almasına izin veren anlaşmaları ihlal ettiği belirtildi. Ben & Jerry's, 2021 yılında "değerleriyle uyuşmadığını" belirterek, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ürünlerini satmayı durdurma kararı almıştı. Bu durum, Unilever ile markanın ilişkilerinde gerginliğe yol açmıştı.

2022 yılında Ben & Jerry's, İsrail'deki işini izni olmadan lisans sahibine satma işlemi nedeniyle Unilever'e karşı dava açmıştı. Taraflar arasındaki müzakerelerin ardından, anlaşmazlık çözüme kavuşmuş ve Unilever, Ben & Jerry's'in markanın sosyal misyonu ve marka bütünlüğü üzerindeki "birincil sorumluluğuna" saygı göstermeyi kabul etmişti.

Gelecek Planları

Unilever, Mart ayında geniş kapsamlı tasarruf planının parçası olarak Ben & Jerry's'i de kapsayan dondurma işini 2025'in sonuna kadar ayıracağını açıklamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Silivri'de Asansör Kazası: 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
2
KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu Gerçekleşti
3
TBMM'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi Görüşüldü
4
TİKA'dan Tacikistan'daki Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulüplerine Destek
5
Katar Emiri: Türkiye ile Ortaklıklarımızı Güçlendirme Heyecanı Yaşıyorum
6
Kosova'da Cinsel Eğitim El Kitapları Tartışma Yarattı

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!