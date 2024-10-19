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Bengisu Avcı Molokai Kanalı'ndan Geçerek Tarihe Geçti

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Molokai Kanalı'nı başarıyla geçerek önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 19:16
Bengisu Avcı Molokai Kanalı'ndan Geçerek Tarihe Geçti

Bengisu Avcı, Molokai Kanalı'nı Geçti

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefinin beşinci etabı olan Hawaii'deki Molokai Kanalı geçişini tamamlamayı başardı.

Daha Önceki Denemelerini Tamamladı

Avcı'nın İletişim Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının Mayıs ayında özellikle deniz anası saldırıları nedeniyle iki saat kala yarıda bıraktığı bu zorlu parkuru, bugün TSİ 05.28'de başlayarak tamamladı.

En Zor Parkurlardan Biri

Sponsorluğunu Sidrex markasının üstlendiği Bengisu Avcı, yaklaşık 42 kilometrelik zorlu parkuru 12 saat 10 dakikada tamamlayarak Hawaii’ye ulaşmayı başardı. Daha önce Manş Denizi, Catalina, Cook Boğazı ve Cebelitarık gibi zorlu parkurlarda da başarı göstermişti.

Tarihi Başarı ve Gelecek Hedefleri

Böylelikle, Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi parkurlarından beşini geride bırakan ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti. Eğer Kuzey Kanalı (İrlanda-İskoçya) ve Tsugaru (Japonya) geçişlerini de başarıyla tamamlarsa, Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk sporcu unvanını elinde bulunduracak.

Bengisu Avcı'nın Açıklamaları

Avcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Okyanus, benim kendimi bulduğum yer. Suda kendimi olabildiğince özgür ve huzurlu hissediyorum. Her kulacımda benden sonra gelen Türk kadınlarına yol gösterdiğimi düşünüyor ve inatla yüzmeye devam ediyorum." ifadelerini kullanarak, yüzme tutkusunu ifade etti.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefindeki parkurlarından beşincisi olan...

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefindeki parkurlarından beşincisi olan Hawaii'deki Molokai Kanalı geçişini tamamladı.

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