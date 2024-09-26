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Benin'de Darbe Planlama İddiasıyla 3 Kişi Tutuklandı

Benin'de darbe planlama iddiasıyla Cumhuriyet Muhafızları Komutanı ve eski bakan dahil 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 13:51
Benin'de Darbe Planlama İddiasıyla 3 Kişi Tutuklandı

Benin'de Darbe Planlama İddiası

Benin Cumhuriyeti'nde, Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Djimon Dieudonne Trvoedjre ile eski Spor Bakanı Oswald Homeky ve iş insanı Olivier Boko, "darbe planlama" suçlamasıyla tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Benin Ekonomik Suçlar ve Terörizmle Mücadele Mahkemesi (CRIET) Savcısı Elonm Mario Metonou, konuya dair başkent Porto-Novo'da düzenlediği bir basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Metonou, 25 Eylül Çarşamba günü Benin güvenlik güçlerinin darbe planını engellediğini duyurdu.

Darbe Planının Detayları

Savcı Metonou, planın ilk aşamasının 6 Ağustos'ta gerçekleştirildiğini ve bu dönemde Cumhurbak Muhafızları Komutanı'nın bir Fildişi Sahili bankasında kendi adına hesap açtığını bildirdi. Bu hesapta 105 milyon CFA frankı (yaklaşık 178 bin dolar) bulunduğunu belirtti.

Para Teslimatının Ayrıntıları

Metonou, "Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Djimon Dieudonne Trvoedjre'nin direncini kırmak için 24 Eylül 2024'te kendisine 1,5 milyar CFA frankından (yaklaşık 2,5 milyon dolar) fazla para teslim ettiler," ifadelerini kullandı. Para teslimatı sırasında Homeky ve Trvoedjre'nin yakalandığı, iş insanı Boko'nun ise kısa bir süre sonra gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Savcı Metonou, Cuma günü darbe planını hayata geçirmeyi amaçlayan bu kişilerin tutuklandığını ve plana dahil olan tüm bireylerin tespit edilmesi için soruşturmanın ilerlediğini ifade etti.

Bu olay, Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un ikinci anayasal görev süresinin sona ermesine 2 yıldan az bir süre kala gerçekleşiyor. Talon'un 2026'da iktidarı bırakması gerekecek.

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