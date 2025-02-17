Benin'de Terör Saldırısı: 6 Asker Hayatını Kaybetti

Benin'in kuzeydoğusunda gerçekleştirilen terör saldırısında 6 asker yaşamını yitirdi. Yerel basında çıkan haberlere göre, "Point Triple" olarak bilinen ve Nijer ile Burkina Faso ortak sınırındaki Banikouara bölgesinde konuşlu askerler, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Olay sonucunda 6 asker hayatını kaybederken, çatışmada 17 terörist etkisiz hale getirildi. Benin'in bu bölgesi, terörist grupların hedef aldığı Burkina Faso ve Nijer ile komşuluk ilişkisi nedeniyle ciddi bir tehdit altındadır.

Öte yandan, aynı bölgede 8 Ocak'ta düzenlenen saldırıda ise 28 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi. Sahel bölgesinde etkin olan El Kaide ve DEAŞ'a bağlı terörist gruplar, Gine Körfezi'ne kıyısı olan ülkelere olan etkilerini artırmayı hedefliyor.

Bu tür saldırılar, 2016 yılından bu yana Burkina Faso ve Togo gibi komşu ülkelerde de sürekli bir tehdit oluşturmaktadır.