Benler Sadece Cerrahi Yolla Alınmalı — Uzman Uyarısı

Doç. Dr. Hatice Gamze Demirdağ, benlerin cerrahi dışı yöntemlerle alınmasının risk taşıdığını, gerçek benlerin cerrahi çıkarılıp patolojiye gönderilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:36
Koter, lazer, kriyoterapi ve asitli çözeltiler tehlike yaratıyor

Dermatolog Doç. Dr. Hatice Gamze Demirdağ, ciltte 'ben' sanılan oluşumların lazer, koter, kriyoterapi ve asitli solüsyonlarla alınmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. "Cildimizdeki 'ben' sanılan oluşum, aslında bir deri kanseri olabilir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Antalya’da düzenlenen 33. Ulusal Dermatoloji Kongresi kapsamında 'Dermatoskop ile Nevüs Tipi Tanıma' başlıklı bir bildiri sunan Acıbadem Kent Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gamze Demirdağ, benlerin cerrahi dışı yöntemlerle ortadan kaldırılmasının tanı gecikmesine ve istenmeyen sonuçlara neden olabileceğini belirtti.

Doç. Dr. Demirdağ, halk arasında 'et beni' diye adlandırılan kabarık yapılar ile tehlikeli olabilecek gerçek benlerin sıklıkla karıştırıldığını, bu ayrımın yalnızca dermatolog muayenesi ve dermatoskop ile konulabilecek bir karar olduğunu söyledi.

Gerçek benlerin tedavisi sadece cerrahi yolla olmalıdır. Gerçek benlerin ister düz ister kabarık olsun, yalnızca cerrahi yöntemle çıkarılıp patolojiye gönderilmesi gerekir. Koter ile yakma, kriyoterapi (soğuk gaz tedavisi), lazerle alma veya asitli yakıcı solüsyonların kullanılması kesinlikle kaçınılması gereken uygulamalar olarak vurgulandı.

Uzman ayrıca, her benin masum olmadığını belirterek, müdahale öncesi her benin dermatoskop ile incelenmesi ve kanser riski taşıyıp taşımadığına karar verilmesi gerektiğini; uygun müdahale yönteminin ise yalnızca dermatolog tarafından önerilip uygulanması gerektiğini ifade etti.

ACIBADEM KENT HASTANESİ DERMATOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. GAMZE DEMİRDAĞ

