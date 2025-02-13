Berat Kandili Coşkusu Konya ve Çevresinde Yaşandı

Berat Kandili, Konya ve Çevresinde Tüm Coşkusu ile İdrak Edildi

Berat Kandili dolayısıyla Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar illerindeki camilerde anlamlı programlar yapıldı. Konya'da, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında müminler, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleme fırsatı buldu.

Cemaat, İbadet ile Manevi Atmosferi Paylaştı

Cemaat, camilerde saf tutarak namaz kıldı ve dualar etti. Mevlana MeydanıSultan Selim Camisi ile birlikte Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin ve Aziziye camilerinde Berat Kandili'nin ruhu hissedildi.

Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da İkramlar ve Dualar

Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da da Berat Kandili coşkusu yaşandı. Bu muhteşem gecede camilerin önünde insanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Tüm bu etkinlikler, toplumsal dayanışma ve beraberliğin pekişmesine olanak tanıdı.

Afyonkarahisar'da Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Selçuklu Camisi'nde de vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Afyonkarahisar'da Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Selçuklu Camisi'nde de vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.