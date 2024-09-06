Bergama'da Orman Yangını: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor

Bergama'daki Orman Yangınına Hızlı Müdahale

İzmir'in Bergama ilçesinde, Muratlar Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını, ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye ulaşan ekipler hızla müdahale için harekete geçti.

Gerekli Ekipmanlar Gönderildi

İhbarın ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangınla mücadele için geniş bir ekipman seferberliği başlattı. Yangın bölgesine 6 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi yönlendirildi. Mücadele Devam Ediyor

Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmaları aralıksız olarak sürmektedir. Durum ile ilgili gelişmeler takip edilmektedir.