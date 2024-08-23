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Bergama'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, etkili yangın söndürme çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:14
Bergama'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bergama'daki Orman Yangını Kontrol Altında

İzmir'in Bergama ilçesinde, Kaşıkçı Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını, karadan ve havadan gerçekleştirilen müdahaleler sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Ekipler, yangına hala belirlenemeyen bir nedenden dolayı sebep olan alevlerle mücadelesini sürdürdü. Yangın çıktığı andan itibaren bölgeye yönlendirilen ekipler, hızlı bir şekilde harekete geçti.

Yoğun Müdahale Gerçekleştirildi

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 yer ekibi ile dozer bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, süratli bir şekilde yangını kontrol altına almayı başardı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın kontrol altına alındıktan sonra bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yoğun çabaları sayesinde, daha fazla bir yayılmanın önüne geçilmiş oldu.

İzmir'in Bergama ilçesindeki Kaşıkçı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan...

İzmir'in Bergama ilçesindeki Kaşıkçı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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