Bergama'da Sağanak ve Sel: Metrekareye 137 kg, 30 Kişi Kurtarıldı

Bergama'da Sağanak Hayatı Felç Etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Dereler taştı, çok sayıda yapı ve araç zarar gördü

İzmir'in Bergama ilçesinde gece saatlerinde başlayan kuvvetli gök gürültülü sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı ev, otel ve iş yerlerini su basarken, araçlar yollarda biriken suda mahsur kaldı.

Metrekareye 137 kilogramın üzerinde yağış düştüğü bildirilen ilçede, Bayatlı, Ayvazeli ve Gökmen dereleri taştı. Taşkınlar ve biriken sular nedeniyle birçok mahallede tahliye ve kurtarma çalışmaları yürütüldü.

İlçede en çok etkilenen mahalleler arasında Fatih, Bahçelievler ve Maltepe yer aldı. Fatih Mahallesi'ndeki Ege Boyu Adalar Sitesi'nde çok sayıda ev suyla doldu. Sitenin yöneticisi Mehmet Değerli yaşananları AA muhabirine anlatarak, "Şu rezaletin tek sorumlusu Bergama Belediyesi ve İZSU. İnsanların evlerinde buzdolapları devrilmiş yerle bir olmuş. Her taraf çamur, balçık altında. Arabam da selden dolayı karşı kaldırıma taşınmış. Durum berbat. Zararlarımız var, karşılanmasını istiyoruz." dedi.

Evleri zarar gören vatandaşlardan Güngör Savaş, evinden köpeğini ve çantasını alarak dışarı çıktığını, geceyi komşusunda geçirdiğini ve evinin çamurla dolduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman'dan sonra Ankara'ya yerleşen Adnan Topuzoğlu ise bölgede ziyaret sırasında selle karşılaştığını belirterek, "Akşam göz baka baka bunlara uğradık. 02.00'de ilgilileri aradık açmadılar. Depremde yakınlarımı ve 2 aracımı, burada da 2 aracımı kaybettim." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesi ekipleri mahsur kalan vatandaşlar ve araçlar için kurtarma çalışmaları yürüttü. Su basan ev ve iş yerlerinin tahliyesine polisi ve AFAD ekipleri de destek verdi. Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla temizlik ve tahliye çalışmalarına başladı. Bölgedeki çalışmaları Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik yakından takip etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin açıklamasında, taşkınlarda 30 kişinin kurtarıldığı, yağış nedeniyle 19 merkez mahallenin 10'unda su baskınları yaşandığı, belediyeye toplam 216 su baskını ihbarı ulaştığı ve bunların 74'üne itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildiği bildirildi.

