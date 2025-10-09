Bergusi: Filistin halkının direnişi İsrail'in Gazze hedeflerini boşa çıkardı

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi değerlendirdi

KAYS EBU SEMRA - Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Filistin halkının iki yıldır süren büyük kayıplarına rağmen gösterdiği kararlı direniş sayesinde İsrail'in hedeflerini gerçekleştiremediğini söyledi.

Bergusi, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını AA muhabirine değerlendirirken, İsrail'in son iki yılda Gazze'ye karşı işlediğini iddia ettiği suçlara işaret etti.

İddialar ve yıkımın boyutu

Bergusi, İsrail'in Gazze'de 'soykırım, etnik temizlik ve aç bırakma' gibi eylemlerde bulunduğunu öne sürerek şu verileri paylaştı: En az 75 bin kişinin öldüğü (bunların 10 bini enkaz altında olmak üzere) ve 170 bin kişinin yaralandığı, bunun Gazze halkının %11'ine denk geldiği belirtildi.

Ayrıca Bergusi, İsrail'in Gazze'ye en az 160 bin ton bomba attığını ve bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan nükleer bombaların 8 katı yıkım gücüne denk geldiğini vurguladı.

Resmi kurumlara ilişkin değerlendirmesinde Bergusi, İsrail'in Gazze'deki resmi kurumların %92'sini, hastanelerin %94'ünü ve çok sayıda okul ve üniversiteyi hedef alarak Cibaliya, Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve şimdi de Gazze gibi kentleri yerle bir ettiğini kaydetti.

Direnişin sonuçları ve uluslararası etkiler

Bergusi, tüm bu yıkıma rağmen Filistin halkının iradesinin kırılmadığını belirterek, ABD ve Batı'nın İsrail'e iki yıl verdiğini ancak Filistin'in kahramanlığı sayesinde hedeflerin gerçekleştirilmediğini savundu. 'Netanyahu, direniş güçlerini söküp atmakta, esirleri güç kullanarak geri getirmekte, Gazze'de kontrolü sağlamakta ve en önemlisi de Gazze halkını etnik temizliğe uğratmakta başarısız oldu' ifadelerini kullandı.

Bergusi'ye göre direniş olmasaydı dünya çapında Filistin'e destek gösterilerinin, grevlerin ve devlet tanımalarının görülmeyeceği; yapılan kitlesel eylemler sonucunda pek çok ülkenin Filistin devletini tanımak zorunda kaldığı ifade edildi. 'Cin artık şişeden çıktı ve yeniden şişeye girmesine izin vermemeliyiz' dedi.

Saldırılar süresince İsrail'in hem ekonomik hem askeri kayıplar yaşadığına dikkat çeken Bergusi, İsrail ekonomisinin 100 milyar dolar3 katı seviyesinde olduğunu öne sürdü; ayrıca İsrail'in uluslararası izolasyona uğradığını belirtti.

Ateşkes, dış vesayet ve Gazze-Batı Şeria ayrılığı

Bergusi, Trump'ın Gazze planında yer alan 'Gazze'nin teknokrat ve apolitik bir Filistin komitesinin geçici yönetimine verilmesi' maddesini eleştirerek, savaşın ve etnik temizliğin durmasını ve 'Gazze'nin dış ülkelerin vesayetine verilmesi ve Batı Şeria'dan ayrılması' komplosunun başarısızlığa uğratılmasını umduklarını söyledi.

Mısır'daki müzakerelerde ateşkes ve esir takası üzerinde yoğunlaşıldığını belirten Bergusi, yabancı vesayeti ve Gazze ile Batı Şeria'nın ayrılmasının amaçlandığını, bunun bağımsız Filistin devletinin kurulma ihtimalini ortadan kaldırma riski taşıdığını savundu.

Ateşkes anlaşması yürürlüğe girse bile gerçek güvencenin, ABD, Avrupa, Arap ülkeleri ve tüm dünya nezdinde Netanyahu'nun esirleri aldıktan sonra savaşa devam etmeyeceğine dair garanti verilmesi olduğunu dile getirdi.

Filistin ulusal birliği çağrısı

Bergusi, esirlerin serbest bırakılması, İsrail'in Gazze'nin tamamından çekilmesi ile birlikte 'Batı Şeria ile Gazze'nin birbirinden ayrılmasının ve yabancı vesayetinin reddedilmesinin' Filistinliler için çok önemli olduğunu vurguladı. 'Biz 100 yıldır direnen bir halkız. Önce İngiliz sömürgesine karşı direndik şimdi de İsrail'e karşı. Başka bir sömürgecinin gelip bize hükmetmesine ihtiyacımız yok. Filistin halkı kendi kendini yönetebilir' ifadelerini kullandı.

İki yıldır en çok eksikliği hissedilen unsurun Filistin ulusal birliği olduğuna dikkat çeken Bergusi, mevcut durumda İsrail'in komplolarına ve Filistin halkına düşmanlık besleyen herkese karşı koymak için acilen bir Filistin yönetimi kurulması gerektiğini söyledi.

Bergusi, Gazze'de savaşın sona ermesinin Batı Şeria'daki mücadelenin bitmesi anlamına gelmeyeceğini, aksine direnişin başka alanlarda devam edeceğini ve Filistin halkının özgürlüğünü geri kazanma şansının her zamankinden daha yüksek olduğunu ifade etti.

