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Bergusi: Trump'ın UCM'ye Yaptırımları Uluslararası Hukuka Saldırı

Mustafa el-Bergusi, Trump'ın UCM'ye yaptırımlarını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:57
Bergusi: Trump'ın UCM'ye Yaptırımları Uluslararası Hukuka Saldırı

Bergusi: Trump'ın UCM'ye Yaptırımları Uluslararası Hukuka Saldırı

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım uygulama kararını, uluslararası hukukun ihlali ve orman kanunlarının uygulanması anlamına geldiğini ifade etti.

Bergusi, A.A.'ya yaptığı açıklamada, Trump'ın, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri iddialarıyla 21 Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında UCM tarafından çıkarılan tutuklama emri nedeniyle yaptırım kararını kınadı.

Açıklamasında, "Trump'ın UCM'ye yaptırım uygulama kararının, uluslararası hukuka bir saldırı olduğunu ve İsrail'in ve yöneticilerin tüm uluslararası hukuk ve normların üstünde tutulmasına yönelik orman kanunlarının uygulanması anlamına geldiğini" vurguladı. Bergusi, bu kararın ayrıca, "İsrail'in hesap vermeksizin savaş suçları işlemesini meşrulaştırdığını" belirtti.

Bergusi, "Bu karar, ne kadar uzun sürerse sürsün, savaş suçu faillerini uluslararası tecritten ve kaçınılmaz olarak hesap vermekten kurtaramayacak." şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, "Gülünç olanın ise, savaş suçları işlemekle suçlanan, siyasi ve ahlaki açıdan yozlaşmış Netanyahu'nun, UCM'yi yolsuzlukla suçlaması olduğunu" kaydetti.

Trump'ın UCM'ye Yaptırım Kararı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dolayısıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, dün, bu karar nedeniyle UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

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