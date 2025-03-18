Berlin’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü Etkinliği Düzenlendi

Almanya'nın Berlin kentinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi için anlamlı bir tören gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 19:55
Berlin’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü Etkinliği Düzenlendi

Berlin’de Anma Töreni

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir tören düzenlendi. Etkinlik, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü kapsamında gerçekleştirildi.

Törende Yapılan Konuşmalar

Tören, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ın konuşmasıyla başladı. Turan, saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra, tam 110 yıl önce tüm dünyanın Çanakkale'de Türk milletinin zaferine tanıklık ettiğini vurguladı.

Büyükelçi Turan, Türk milletinin Çanakkale'de gösterdiği kahramanlığı dile getirerek, "İçinde yaşadığımız dünya, Türk milletinin vatanı uğruna nasıl birlik ve beraberlik içinde savaştığını gösteren bir destan olarak Çanakkale’yi hatırlatıyor," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Çanakkale'nin bugün barış ve dostluğun simgesi olduğunu belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un Önemi

Turan, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un da bu savaşta gösterilen fedakarlıklar nedeniyle anılması gerektiğini belirtti. Ersoy’un, "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın, gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın" sözleriyle, Türk askerinin aziz hatırasına atıfta bulundu.

Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da yaptığı konuşmada, Çanakkale’nin yalnızca Türk milleti için değil, dünya üzerindeki mazlum halklar için de bir umut ışığı olduğunu bildirdi. Çanakkale ve Türk İstiklal Harbi'nin, birçok milletin bağımsızlık mücadelelerine ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Etkinlikteki Sunumlar ve Gösteriler

Törende, Çanakkale Zaferi, İstiklal Marşı'nın hikayesi ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı konulu sunumlar yapıldı. Ayrıca, Türk Kültürü dersi öğrencileri de etkinlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

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