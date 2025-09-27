Berlin'de 50 Binden Fazla Kişi "Tüm gözler Gazze'de" Yürüyüşünde

Almanya'nın başkentinde geniş katılımlı protesto

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 50 binden fazla kişi Filistin'e destek için yürüdü. Yaklaşık 50 kuruluşun ortak organizasyonuyla düzenlenen yürüyüş, İsrail'in Filistin topraklarına saldırılarını protesto etmeyi amaçladı ve "Tüm gözler Gazze'de" temasıyla gerçekleştirildi.

Eylemciler, Eyalet Başbakanlığı önünde toplanarak Federal Meclis önünden geçti ve kent merkezindeki Berlin sembollerinden Grosser Stern Meydanı'na yöneldi.

Göstericilerin talepleri arasında Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını derhal durdurması, Gazze'ye insani yardım erişiminin sağlanması ve Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e yaptırım uygulaması yer aldı.

Yürüyüşte katılımcılar "Filistin'e özgürlük", "Yaşasın Filistin" ve "İsrail bombalıyor Almanya finanse ediyor" sloganlarını attı; ayrıca "Gazze'deki katliamı durdurun", "Soykırıma hayır" ve "İsrail'i durdurun" yazılı pankartlar açıldı.

Organizatörler, katılımcıları yasaklı örgütlerin sembollerini sergilememeleri ve polis müdahalesine yol açabilecek sloganlar atmaktan kaçınmaları konusunda uyardı. Bu uyarı geniş çaplı bir güvenlik önlemi olarak dikkat çekti.

Sol Parti Eş Genel Başkanı Ines Schwerdtner, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ve Alman hükümetinin suç ortaklığına işaret ederek şunları söyledi: "Başbakan ve bakanlar konuşuyor ama harekete geçmiyor. Hastaneler enkaza dönerken devlet aklından bahsediyorlar. Soykırım konusunda sessiz kalıyorlar ve suç ortaklığı yapıyorlar."

Yahudi müzisyen Michael Barenboim de Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Tüm gözler Gazze'de sloganı, Gazze'deki soykırıma karşı protestoyu sokaklarda görünür kılmayı amaçlıyor." dedi. Barenboim, Ukrayna'ya destek verenlerin olumlu karşılandığını, Filistin'i destekleyenlerin ise anında siyasi direniş ve karalama kampanyasıyla karşılaştığını ifade etti.