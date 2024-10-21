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Berlin'de Baerbock Protestosu

Berlin'de Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrail’in saldırılarını savunması nedeniyle protesto edildi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 19:38
Berlin'de Baerbock Protestosu

Baerbock'a Yönelik Protestolar

Almanya'nın Berlin şehrinde, İsrail'in Filistinli sivillerin yaşadığı bölgelere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları savunan Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yoğun protestolara maruz kaldı.

Protesto Günü

Protestocular, çoğunluğunu Filistinli grupların oluşturduğu bir kalabalıkla Almanya Dışişleri Bakanlığı önünde bir araya geldi. Eylemciler, Filistin'deki şehitler için dua edip, Filistin milli marşını seslendirdi.

Yükselen Sloganlar

Eylemciler, "Filistin’e özgürlük", "Lübnan’a özgürlük", "Çocuklarımız yaşamak istiyor, Baerbock buna karşı", "Alman silahları, Alman paraları, dünyanın her yerinde öldürüyor", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Siyonizm suçtur, elinizi Filistin’den çekin" gibi sloganlar attı.

Çarpıcı Açıklamalar

Bu eyleme katılan bir protestocu, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in hastane, okul, ambulans ve yerleşim alanlarına yönelik bombardımanlarına dikkat çekti. "Hastaneleri bombalamak suçtur" diyen eylemci, Alman hükümetini de eleştirdi.

Protestocu, İsrail'in eylemlerinin meşru müdafaa olmadığının altını çizerek, "Bu terördür. Hamile kadınların karnına ateş etmek meşru müdafaa değildir" açıklamasında bulundu. Ayrıca, devletin kendi kanlı hesaplarını temizlemek için Filistin ve Lübnan’a az miktarda yardım gönderdiğini belirtti.

Olayların Gelişimi

Baerbock'un Gazze'de 7 Ekim 2023'te meydana gelen olayların birinci yılı itibarıyla yaptığı konuşma, özellikle Alman Federal Meclisi'nde düzenlenen 10 Ekim oturumunda büyük tepki çekmişti. Baerbock, Hamas'ın sivil alanları kullandığını iddia edip, BM'ye bu alanların teröristler tarafından kötüye kullanıldığı için koruma statüsünü kaybedebileceğini söyledi.

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