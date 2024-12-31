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Berlin'de Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı, 1 Gözaltı

Berlin'de bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 22:05
Berlin'de Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı, 1 Gözaltı

Berlin'de Bıçaklı Saldırı Gerçekleşti

Almanya'nın başkenti Berlin'de meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırganın gözaltına alındığı ifade edilmektedir.

Olayın Detayları

Berlin Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, saldırganın İsveç'te yaşayan bir Suriyeli olduğu belirlendi. Saldırgan, çevresine rastgele saldırarak 2 kişiyi yaraladı.

Yaralıların Durumu

Yaralılardan birinin ayakta tedavisinin ardından taburcu edildiği, diğerinin ise kontrol amaçlı müşahede altında tutulduğu bilgisi paylaşılmıştır.

Saldırgan Hakkında Bilgiler

Gözaltına alınan saldırganın ilk bulgulara göre akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürmekte olduğu bildirilmektedir.

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