Berlin'de Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı, 1 Gözaltı

Berlin'de Bıçaklı Saldırı Gerçekleşti
Almanya'nın başkenti Berlin'de meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırganın gözaltına alındığı ifade edilmektedir.
Olayın Detayları
Berlin Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, saldırganın İsveç'te yaşayan bir Suriyeli olduğu belirlendi. Saldırgan, çevresine rastgele saldırarak 2 kişiyi yaraladı.
Yaralıların Durumu
Yaralılardan birinin ayakta tedavisinin ardından taburcu edildiği, diğerinin ise kontrol amaçlı müşahede altında tutulduğu bilgisi paylaşılmıştır.
Saldırgan Hakkında Bilgiler
Gözaltına alınan saldırganın ilk bulgulara göre akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürmekte olduğu bildirilmektedir.