Berlin'de Filistin Dayanışması: İsrail Saldırıları Protesto Edildi

Berlin'de Filistin İçin Dayanışma Gösterisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı büyük bir protesto gösterisi düzenlendi. Charlottenburg-Wilmerdorf ilçesindeki Hans-Rosenthal Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Gazze'de yaşanan saldırılara karşı dayanışma göstermek amacıyla yürüdü.

Göstericilerden Güçlü Mesajlar

Yürüyüş sırasında, protestocuların taşıdığı dövizlerde; "Savaş ve Filistin'in işgali bitsin", "İsrail'e silah sağlanmasın", "Gazze'yi konuşun, katliamlar bitmiyor" gibi ifadeler dikkat çekti. Kalabalıktan yükselen sloganlar arasında ise "Soykırımı durdurun", "Filistin'e özgürlük" ve "Terörist İsrail" gibi vurgular öne çıktı.

Toplumdan Destek ve Güvenlik Önlemleri

Yürüyüş güzergahı boyunca birçok kişi, binaların pencerelerinden göstericilere destek verirken, eylem geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Polis, olayların olaysız bir şekilde sona ermesini sağladı.

Bu protesto, Berlin halkının Filistin ile dayanışma içinde olduğu ve İsrail'in saldırılarına karşı duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Almanya’nın başkenti Berlin’de İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek için gösteri düzenlendi. Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail’in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için Charlottenburg-Wilmerdorf ilçesindeki Hans-Rosenthal Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, buradan York Strasse metro istasyonuna yürüdü.

Almanya’nın başkenti Berlin’de İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek için gösteri düzenlendi. Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail’in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için Charlottenburg-Wilmerdorf ilçesindeki Hans-Rosenthal Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, buradan York Strasse metro istasyonuna yürüdü.