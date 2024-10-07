Berlin'de Filistin Destek Gösterisine Polis Müdahalesi

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Filistin destekli gösteride polis, katılımcılara sert müdahalede bulundu.

Gösterinin Detayları

Neukölln bölgesindeki Südstern metro istasyonunun bitişiğindeki meydanda yüzlerce kişi bir araya gelerek, Filistin'e destek vermek için toplandı.

Sloganın Arka Planı

Eylemciler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına karşı tepkilerini dile getirdi. Ellerinde "Soykırımı fonlamayı durdurun", "Almanya 16 binden fazla çocuğun öldürülmesine yardım etti" gibi dövizlerle birlikte çeşitli sloganlar attılar. Bu sloganlar arasında "İsrail terör devleti", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" gibi ifadeler de bulunuyordu.

Polisin Müdahalesi

Güvenlik güçleri, geniş güvenlik önlemleri alarak gösteriyi sonlandırdı ve katılımcılara biber gazı kullandı. Eylemde çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Önemli İsimlerin Katılımı

Bu eyleme, iklim aktivisti Greta Thunberg'in de katılması dikkat çekti. Aktivist, Filistin'e yönelik destek gösterisine katıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis, göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.