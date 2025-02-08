Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Arapça Müzik Nedeniyle Sonlandırıldı

Berlin'deki Filistin Gösterisi Polisi Hareket Geçirdi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Ancak, polis Arapça müzik çalındığı ve yasak olan sloganların atılması sebebiyle eylemi sonlandırdı.

Yüzlerce Kişi Bir Araya Geldi

Wittenbergplatz metro istasyonu yakınındaki meydanda toplanan yüzlerce kişi, "Batı Şeria'daki saldırganlığı durdurun - İsrail'e silah tedarik etmeyin" sloganıyla destek verdikleri Filistin'e dikkat çekti.

Sloganlar ve Pankartlar

Göstericiler, Filistin bayraklarıyla birlikte, "Batı Şeria'dan ellerinizi çekin", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Gazze satılık değil", "Filistin’e özgürlük" ve "Filistinli çocuklar büyümeyi hak ediyor" yazılı dövizler taşıdı.

Polisin Müdahalesi

Arapça müziğin çalınmasının ardından polis, müziğin durdurulmasını istedi ve bu durumun yasal olmadığını açıkladı. Daha sonra, polis aracından yapılan anons ile Arapça sloganların yasaklandığı belirtilerek göstericiler meydandan ayrılmaları istendi.

Oturma Eylemi ve Gözaltılar

50'den fazla gösterici ise talebe karşı çıkarak oturma eylemi gerçekleştirdi. Polis, bu durumda sert müdahalede bulunarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gösteri öncesinde yalnızca Almanca ve İngilizce sloganların atılmasına izin verildiği bildirildi.

Katılım ve Güvenlik Önlemleri

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteriye, 300’ün üzerinde kişi katıldı ve toplamda 250 polis görev aldı.