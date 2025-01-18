Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi: Binlerce Kişi Sokağa Çıktı

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, binlerce kişi Filistin'e destek gösterisine katıldı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını kutlamak amacıyla Kreuzberg semtindeki Oranien Meydanı'nda toplandı.

Zafer Yürüyüşü ve Sloganlar

Daha sonra yürüyüşe geçen Filistin destekçileri, İsrail aleyhine sloganlar atarak Hohensteufen Meydanı'na kadar ilerledi. Göstericiler, bu etkinliği 'Zafer yürüyüşü' olarak nitelendirerek, üzerinde "Netanyahu’nun sonu", "Ateşkes sadece bir başlangıç, Alman hükümeti ve Berlin polisi mahkemeye çıkarın", "Almanya İsrail tarafından işgal edildi" ve "Filistin’e özgürlük" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Müzik ve Dans Eşliğinde Kutlama

Gösterinin coşkusunu artıran bir diğer unsur, birçok kişinin ellerinde kırmızı güllerle yürüdüğü anlar oldu. Yürüyüşün sona erdiği bölgede ise bir grup, ateşkes anlaşmasının sağlanmasından dolayı müzik eşliğinde dans etti.

Provokasyon ve Güvenlik Önlemleri

Yürüyüş güzergahında İsrail yanlısı bir grup, İsrail bayraklarını açarak göstericileri provoke etmeye çalıştı. Geniş güvenlik önlemleri alan polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı ve birçok kişi gözaltına alındı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce kişi Filistin’e destek gösterisine katıldı. İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto etmek ve İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşması sağlanmasını kutlamak için binlerce kişi Kreuzberg semtindeki Oranien Meydan’ında toplandı. Daha sonra yürüyüşe geçen Filistin destekçileri, İsrail aleyhine sloganlar atarak Hohensteufen Meydanı’na kadar yürüdü.

Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce kişi Filistin’e destek gösterisine katıldı. İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto etmek ve İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşması sağlanmasını kutlamak için binlerce kişi Kreuzberg semtindeki Oranien Meydan’ında toplandı. Daha sonra yürüyüşe geçen Filistin destekçileri, İsrail aleyhine sloganlar atarak Hohensteufen Meydanı’na kadar yürüdü.