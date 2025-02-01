Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi: Yüzlerce Kişi Sokaklara Döküldü

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Berlin Birleşik Filistin Komitesince (VPNK) düzenlenen Filistin'e destek gösterisine yüzlerce kişi katıldı. Göstericiler, Berlin Belediye Binası önünde bir araya gelerek, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını protesto ettiler.

Gösterinin ardından katılımcılar yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında, "Filistin'e özgürlük", "İsrail terör devletidir", "Siyonizm suçtur", "Gazze'ye özgürlük" ve "Biz binleriz, biz milyonlarız, Filistin özgür olacak" gibi sloganlar haykırdılar.

Göstericiler, ayrıca Filistin bayrakları taşıyarak, "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Batı Şeria'ya ve Filistin'e özgürlük", "Soykırımı durdurun", "Naziler bile hastaneleri bombalamadı", "İntifada hepimiz için kurtuluş çağrısıdır" ve "Sürgüne hayır" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, protesto sırasında bir göstericiyi gözaltına aldı. Yürüyüş güzergahındaki Scholoss Meydanı'nda, bazı kişiler İsrail bayrakları açarak gösteriyi provoke etmeye çalıştı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi yapıldı.