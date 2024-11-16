Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisinde Gözaltılar

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Gerçekleştirildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek amaçlı bir gösteri düzenlendi. Gösteride, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Yaklaşık 1000 kişilik kalabalık, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek için Wilmersdorfer Strasse metro istasyonu civarında toplandı.

Protestolar ve Sloganın Yükselişi

Göstericiler, Filistin ve Lübnan bayrakları ile birlikte çeşitli döviz ve pankartlar taşıyarak, "Bu, sömürgecilik karşıtı bir özgürlük mücadelesidir", "Gazze ve Lübnan'dan elinizi çekin" ve "Gazze'de soykırımı durdurun" gibi sloganlar attılar.

İsrail Yanlısı Gruplara Müdahale

Yürüyüş güzergahında toplanan İsrail yanlısı bir grup, İsrail bayrakları açarak protestoları provoke etmeye çalıştı. Ancak, polis ve güvenlik güçleri araya girerek, gerilimi önlemeyi başardı.

Polisin Müdahalesi ve Gözaltılar

Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, Joachimsthaler ile Kant caddelerinin kesiştiği yerde protestocuları durdurdu. Eylem sırasında kurallara uyulmadığını savunan polis, yürüyüşü sonlandırarak çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.