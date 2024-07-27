Berlin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleşti

Berlin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin halkına destek olmak amacıyla büyük bir yürüyüş düzenlendi. Tempelhof semtindeki Platz der Luftbrücke metro istasyonunun önünde toplanan yaklaşık 1500 kişi, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıları protesto etmek için Kreuzberg'e doğru yürüyüşe geçti.

Protesto Sloganları ve Dövizler

Göstericiler, Almanya'yı İsrail'e verdiği destek nedeniyle eleştirerek, "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Soykırımı durdurun", "Gazze'nin işgaline hayır" gibi yazıların olduğu döviz ve pankartlar taşıdı.

Ayrıca, kalabalık, "Çocuk katili Netanyahu", "Netanyahu terörist", "İsrail terör devleti", "Filistin’e özgürlük" ve "Boykot İsrail" şeklindeki sloganları da coşkuyla haykırdı.

Güvenlik Önlemleri ve Provokasyon Girişimi

Yürüyüş esnasında, İsrail bayraklarını açan bir grup, gösteriyi provoke etmeye çalıştı. Ancak, polis, Filistin destekçileri ile provokasyon yapanlar arasında araçlar yerleştirerek gerilimin artmasını önledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri Moritzplatz Meydanı'nda sona erdi.