Berlin'de Filistin ve Lübnan'a Destek Gösterisinde Gözaltılar

Berlin'de Destek Gösterisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin ve Lübnan'a destek amacıyla gerçekleştirilen protesto etkinliğinde, polis çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

Gösteri Detayları

Berlin'deki Birleşik Filistin Ulusal Komitesi adlı inisiyatifin organize ettiği eylem, şehrin merkezindeki Wittenbergplatz metro istasyonu yakınındaki meydanda yapıldı. Protestocular, "Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'daki savaşı durdurun. İsrail saldırganlığını durdurun." şeklinde sloganlar attı.

Protesto Sloganları ve Talepler

Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte, Filistin ve Lübnan bayraklarının yanı sıra, "Gazze'den ve Lübnan'dan elinizi çekin", "Öldürülen 17 bin çocuk için yas tutuyoruz", "Senin sessizliğin soykırıma fırsat veriyor" ve "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşındı. Protestocular, "Filistin'e özgürlük", "Lübnan'a özgürlük", "Siyonizm suçtur", "Almanya finanse ediyor, İsrail öldürüyor" ve "Soykırımı durdurun" gibi sloganlar dile getirdi.

Alman Hükümetine Eleştiriler

Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda, Almanya hükümetinin İsrail'e vermiş olduğu destek eleştirildi. Eylem sona erdikten sonra, protestocular ile polis arasında çatışmalar yaşandı ve çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Wittenbergplatz metro istasyonun yanındaki meydanda "Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'daki savaşı durdurun. İsrail saldırganlığını durdurun." sloganıyla gösteri düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Wittenbergplatz metro istasyonun yanındaki meydanda "Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'daki savaşı durdurun. İsrail saldırganlığını durdurun." sloganıyla gösteri düzenledi.