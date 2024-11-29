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Berlin'de Filistinli Şehitler İçin Sessiz Yürüyüş Düzenlendi

Berlin'de, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 45 bin Filistinli için sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 23:27
Berlin'de Filistinli Şehitler İçin Sessiz Yürüyüş Düzenlendi

Berlin'de Filistinliler İçin Sessiz Yürüyüş Gerçekleştirildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren 45 binin üzerinde Filistinli için anlam dolu bir sessiz yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan yaklaşık bin kişi, beyaz güvercin figürü ile birlikte ışıklı beyaz kanatlar takarak dikkat çekti.

Yürüyüş Detayları

Nollendorfplatz'ta toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze’ye Özgürlük" ve "Soykırıma Hayır" yazılı pankartlar taşıdı. Etkinliğin organizatörleri, gösterinin sessizlik içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, yürüyüş esnasında slogan atılmayacağını belirtti. Yürüyüş, Adenauerplatz’ta sona erdi.

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları

Öte yandan, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'e karşı kapsamlı bir saldırı düzenledi. Bu saldırıların ardından, İsrail, 1200 vatandaşının hayatını kaybettiğini ve 5132 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nde 44,330 Filistinli, bunların 17,492'si çocuk ve 11,979'u kadın olmak üzere yaşamını yitirdi. Yaralıların sayısı ise 104,933 olarak bildirildi. Enkaz altında hala binlerce Filistinlinin bulunduğu ve sivil altyapının tahrip ediliyor olması da dikkat çekiyor.

İnsani Ara ve Sonuçları

İsrail ordusu, 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarında 806 askerinin öldüğünü duyurdu. Çatışmalara, 24 Kasım 2023 tarihinde verilen insani ara süresince 81 İsrailli ve 240 Filistinli, karşılıklı olarak serbest bırakılmıştır. Buna karşılık, İsrail binlerce Filistinliyi hapiste tutmaya devam etmektedir.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleriyle Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin saldırılarında, 796 Filistinli hayatını kaybetti. Bu çatışmaların devam etmesi, bölgedeki durumu daha da karmaşık bir hale getiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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