Berlin'de 'Gazze'de Soykırımı Durdurun' Çağrısıyla Binlerce Kişi Toplandı

Berlin'de 'Gazze'de Soykırımı Durdurun' çağrısıyla barış gösterisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, "Gazze'de soykırımı durdurun" çağrısıyla düzenlenen barış gösterisine binlerce kişi katıldı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve dünyadaki savaş bölgelerine silah sağlanmasını protesto etmek için başkentin merkezinde Brandenburg Kapısı'nın önünde toplandı.

Katılımcılar ve mesajlar

Gösteriye, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi Eş Başkanı Sahra Wagenknecht'in yanı sıra sanatçılar Dieter Hallervorden, Massiv, Bausa ve Daniel Aminati katıldı. Ayrıca İngiliz müzik grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters etkinliğe bir video mesaj gönderdi.

Göstericiler, "Bomba yerine diploması", "Gazze'de suç ortaklığını durdurun, İsrail'e silah vermeyin", "Barışa şans verin", "Filistin özgür olacak", "Soykırımı durdurun" ve "Sesini yükselt" yazılı dövizler taşıdı.

Wagenknecht'in konuşması

Etkinlikte konuşan Sahra Wagenknecht, savaşlara karşı olduklarını belirterek 7 Ekim 2023 olaylarına işaret etti ve şunları söyledi: "Açıkça söylemek gerekirse, bunların hiçbiri Gazze Şeridi'nde yarısı çocuk 2 milyon insanın rasgele bombalanmasını, katledilmesini, aç bırakılmasını ve sürgün edilmesini haklı çıkarmaz. Bu bir imha savaşıdır ve biz bu savaşı kınıyoruz."

Wagenknecht, İsrail ordusunun Gazze'de gıda dağıtım yerlerinde insanları öldürdüğünü anımsatarak, "Gıda dağıtım noktalarında aç çocuklara ateş açmak için ne kadar sadist olmak lazım? Bu, o kadar barbarlık, o kadar tahammül edilmez ki, buna karşı sesin yükseltilmesi lazım. Çünkü bu böyle devam etmemeli." ifadelerini kullandı.

Alman tarihinden ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Wagenknecht, "Ben de evet, Alman tarihinden dersleri ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak Alman tarihinden çıkarılması gereken ders, soykırım yapan, komşu ülkelerini askeri saldırılarla terörize eden aşırı sağcı bir hükümetin yanında koşulsuz sadakatle durmak kesinlikle değildir. Alman tarihinden ders çıkarmanın bu olduğuna inananlar, hiçbir şey anlamamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Wagenknecht, Almanya'daki çifte standarda da değinerek, "Her savaş bir suçtur. Savaşta öldürülen her insan bir trajedidir. Ancak kim Ukrayna'da ölen siviller için göz yaşı döküyorsa ve Gazze'deki ceset yığınlarına sessiz kalıyorsa, onun savaş ve şiddet mağdurlarına karşı dürüst bir merhameti yoktur. Dürüstse orada da sesini yükseltmeli." dedi.

Ayrıca Alman hükümetini eleştirerek, hükümetin Gazze'de yaşananları sadece izlemediğini, "suç ortağı" olduğunu savunan Wagenknecht, "Her zaman kendini demokrasi ve insan hakları öncüsü olarak gören yüksek ahlaklı hükümetimiz, hala (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya savaşları için araçlar sağlamaya devam ediyor." ifadesini kullandı. Wagenknecht, uluslararası hukuku ihlal eden ülkelere silah sağlanmamasını talep etti.

Katılım sayısı

Alman polisi gösteriye 12 bin kişinin katıldığını belirtirken, gösterinin organizatörleri bu sayının 20 bin olduğunu ifade etti.