Berlin'de İkinci Dünya Savaşı Bombası: Yaklaşık 10 Bin Kişi Tahliye Edildi

Berlin'in Spree Nehri'nde bulunan İkinci Dünya Savaşı bombası nedeniyle yaklaşık 10 bin kişi güvenlik önlemleri kapsamında tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 10:35
Berlin'de İkinci Dünya Savaşı Bombası: Yaklaşık 10 Bin Kişi Tahliye Edildi

Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalan Bomba Bulundu, 10 Bin Kişi Tahliye Edildi

Spree Nehri'nde 3 metre derinlikte tespit edildi

Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, kentteki Spree Nehrinde 3 metre derinlikte İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulundu.

Açıklamada, bölgede yaşayan yaklaşık 10 bin kişinin güvenlik gerekçesiyle evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Tahliyenin tamamlanmasının ardından yapılan incelemede, patlamamış bombanın herhangi bir tehlike oluşturmadığı ve bu nedenle nehirden çıkarılarak imha edileceği kaydedildi.

Bombanın bulunduğu alanın yaklaşık 500 metre çapındaki bölgenin 12 saat boyunca kara ve nehir trafiğine kapatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, tahliye edilen vatandaşların tekrar evlerine geri dönebileceği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL
2
Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus
3
Manuela Carmena: Gazze'de İsrail'in Eylemleri 'Vahşi Soykırım'
4
Ankara'da 'Polis-Savcı' Dolandırıcılığı: 18 Şüpheli Tutuklandı
5
Yaşar Güler'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı — Türkiye Yüzyılı Vurgusu
6
Yerli Arıtma Teknolojisiyle Marmara'da Azot ve Fosfor Kirliliğine Çözüm
7
CHP 22. Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül'de — Güven Oylaması Öne Çıkıyor

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği