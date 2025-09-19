Berlin'de İkinci Dünya Savaşı Bombası: Yaklaşık 10 Bin Kişi Tahliye Edildi

Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalan Bomba Bulundu, 10 Bin Kişi Tahliye Edildi

Spree Nehri'nde 3 metre derinlikte tespit edildi

Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, kentteki Spree Nehrinde 3 metre derinlikte İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulundu.

Açıklamada, bölgede yaşayan yaklaşık 10 bin kişinin güvenlik gerekçesiyle evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Tahliyenin tamamlanmasının ardından yapılan incelemede, patlamamış bombanın herhangi bir tehlike oluşturmadığı ve bu nedenle nehirden çıkarılarak imha edileceği kaydedildi.

Bombanın bulunduğu alanın yaklaşık 500 metre çapındaki bölgenin 12 saat boyunca kara ve nehir trafiğine kapatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, tahliye edilen vatandaşların tekrar evlerine geri dönebileceği ifade edildi.