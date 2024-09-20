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Berlin'de İklim Protestosu: Gelecek İçin Acil Eylem İhtiyacı

Berlin'de çevreciler, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı protesto düzenleyerek güçlü politikalar talep etti.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:30
Berlin'de İklim Protestosu: Gelecek İçin Acil Eylem İhtiyacı

Berlin'de İklim Protestosu Düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla çevre aktivistleri toplandı. Göstericiler, çevrenin korunması için daha etkili politikaların gerekliliği üzerine duygu ve düşüncelerini ifade etmek amacıyla bir araya geldi.

Fridays For Future İnisiyatifiyle Yürüyüş

Fridays For Future hareketi tarafından organize edilen etkinlikte, iklim konusunda daha ciddiye alınması gereken adımlar vurgulandı. Başbakanlık önünden başlayarak yürüyüşe geçen yaklaşık 4.000 kişi, iklimin korunması adına seslerini duyurmak için sloganlar attı.

Pankartlarda Temiz Bir Gelecek Mesajı

Göstericiler arasında taşınan pankartlarda "Daha temiz bir gelecek" ve "Başka bir dünya yok" gibi mesajlar dikkat çekti. Fridays For Future sözcüsü, etkinliğin amacı hakkında şu açıklamayı yaptı: "İklimin tutarlı bir şekilde korunması için buradayız çünkü her siyasi karar geleceğimizi belirliyor. Yeni otoyollar, gaz sahaları ya da fosil yakıt sübvansiyonlarına son verilmesini talep ediyoruz. Biz gerçek değişim istiyoruz, sözde değil!"

Ülke Genelinde Eşzamanlı Gösteriler

Berlin'in yanı sıra Köln, Hamburg, Münih, Frankfurt ve Leipzig gibi diğer büyük şehirlerde de eş zamanlı olarak protestolar düzenlendi. Protestoların ilham kaynağı olan Greta Thunberg, 2018 yılında İsveç'teki okulunun önünde iklimin korunması için düzenlediği eylemle bu hareketin başlangıcını yapmıştı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan çevreciler, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat...

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan çevreciler, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat çekmek ve çevrenin korunması için daha etkin politikaların hayata geçirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan çevreciler, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat...

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan çevreciler, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat çekmek ve çevrenin korunması için daha etkin politikaların hayata geçirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan çevreciler, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat...

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan çevreciler, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat çekmek ve çevrenin korunması için daha etkin politikaların hayata geçirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

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