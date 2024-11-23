Berlin'de İsrail'in Gazze ve Lübnan Saldırıları Protesto Edildi

Berlin'de Protestolar Yükseliyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki ölümcül saldırılarına karşı büyük bir protesto düzenlendi. Yüzlerce kişi, Filistin'e destek vermek amacıyla Wedding semtindeki Leopold Meydanı'nda toplandı.

Göstericilerin Talepleri

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'e silah sağlayan Alman hükümetini hedef alan sloganlar attı. Eylemciler, "Filistin'e özgürlük", "Gazze'de soykırımı durdurun", ve "Almanya, Netanyahu'nun faşist rejimini silahlandırmayı durdur" yazılı döviz ve pankartlarla dikkat çekti.

Farkındalık Yaratmak İçin Eylemler

Bazı göstericiler, Gazze'deki açlık sorununa dikkat çekmek amacıyla ekmek ve üzerinde un yazılı torbalar taşıdılar. Protestolar sırasında, polisin sağladığı geniş güvenlik önlemleri altında en az 4 kişi gözaltına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.