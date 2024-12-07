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Berlin'de İsrail'in Gazze ve Lübnan Saldırılarına Karşı Protesto Düzenlendi

Berlin'de İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına karşı yapılan protestolar kalabalık bir katılımla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 21:52
Berlin'de İsrail'in Gazze ve Lübnan Saldırılarına Karşı Protesto Düzenlendi

Berlin'de İsrail'in Saldırılarına Protesto

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'da düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Berlin'deki Filistin dernekleri tarafından düzenlenen gösteride yüzlerce kişi, Filistin ve Lübnan ile dayanışma göstermek için Charlottenburg ilçesindeki Adenauer Meydanı'nın yakınında toplandı. Göstericiler, Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyarak, İsrail karşıtı sloganlar attılar.

Göstericilerden Sert Tepkiler

protestolarda, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a İsrail’e verdiği destekten dolayı tepki gösterildi. Etkinlikte sergilenen dövizlerde, "Filistinlilere karşı terörü durdurun, İsrail'i silahlandırmayı bırakın", "Gazze'de soykırımı durdurun", "İşgale son verin" ve "Çocukların toplu mezarları üzerine kutsal topraklar inşa edemezsiniz" ifadeleri öne çıktı.

Bazı göstericilerin, Gazze’de İsrail tarafından öldürülen çocuklara dikkat çekmek amacıyla temsili oyuncak bebekler kullanmaları dikkat çekti.

Polis ve Göstericiler Arasında Gerilim

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, göstericilerin eylemin yapıldığı alanda yaya kaldırımına çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Ancak, protesto için ayrılan alanın dar olması nedeniyle polis zaman zaman göstericileri geriye itti ve bu sırada gerginlik yaşandı.

Gösterilere Getirilen Engeller

Eylemin organizatörü Ali Chteiwia, AA muhabirine, Berlin'de Filistin'e destek gösterilerine engeller çıkarıldığına dikkat çekti. Chteiwia, "Berlin'deki durum çok zor. Yaklaşık 4 haftadır yürüyüş şeklinde düzenlediğimiz gösteriler yasaklanıyor." dedi. Ayrıca, mitinglerin daha az engellerle yapılabildiğini belirtti.

Protestonun yapıldığı alana yakın bir yerde ise bir grup, İsrail bayrakları taşıyarak gösteriyi provoke etmeye çalıştı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'da düzenlediği saldırılar...

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'da düzenlediği saldırılar protesto edildi. Bazı göstericiler Gazze'de İsrail tarafından öldürülen çocuklara dikkati çekmek için temsili oyuncak bebeklerle eyleme katıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'da düzenlediği saldırılar...

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'da düzenlediği saldırılar protesto edildi. Bazı göstericiler Gazze'de İsrail tarafından öldürülen çocuklara dikkati çekmek için temsili oyuncak bebeklerle eyleme katıldı.

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