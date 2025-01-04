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Berlin'de İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi

Berlin'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 20:42
Berlin'de İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi

Berlin'de Protesto Gösterisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla büyük bir yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce protestocu, Schöneberg semtindeki Kleistpark metro istasyonu yakınında toplandı.

Protesto Sloganları ve Pankartlar

Göstericiler, yürüyüş boyunca "Katil İsrail", "Filistin’e özgürlük", "İsrail terör devleti", "Biz binleriz, biz milyonlarız, hepimiz Filistinliyiz", "Çocuk katili İsrail" ve "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" gibi sloganlar atarak, Filistin'e desteklerini açıkladı.

Protestocular, aynı zamanda üzerlerinde "Gazze’deki soykırımı durdurun", "İsrail, inşa ettiğin hiçbir duvar, vahşi işgalinizin ve çocuklara yönelik soykırımınızın izlerini gizleyemeyecek. Utan", "İsrail'i boykot et" ve "Siyonizm yenilecek" yazılı dövizler taşıdılar.

Güvenlik Önlemleri ve Arbede

Yürüyüş sırasında, protestocular ile yoğun güvenlik önlemleri alan polis arasında zaman zaman arbede yaşandı ve en az 9 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, İsrail yanlısı bir grup, İsrail bayrakları açarak yürüyüşü provoke etmeye çalıştı.

Yürüyüş güzergahında birçok binanın pencerelerinden göstericilere destek verildiği gözlemlendi. Kleistpark metro istasyonundan başlayan yürüyüş, Steglitz semtindeki Walter Schreiber Platz metro istasyonu yakınında son buldu.

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