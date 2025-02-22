Berlin'de Neonazi Yürüyüşü: Üç Yüz Kişi Protesto Düzenledi

Berlin'de aşırı sağcı Neonazilerin gerçekleştirdiği yürüyüşte 300 kişi yer aldı. Karşıt protestolarda 1000'den fazla kişi bulundu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 19:15
Berlin'de Neonazi Yürüyüşü: Üç Yüz Kişi Protesto Düzenledi

Berlin'de Neonazi Yürüyüşü Gerçekleşti

Almanya'nın başkenti Berlin'de, aşırı sağcı Neonazi grubu, büyük bir yürüyüş düzenledi. Mitte ilçesinde bulunan Friedrichstrasse Metro İstasyonu önünde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, Merkez Tren İstasyonu'na doğru yürüyüşe geçti.

Pankartlar ve Sloganlar

Göstericiler, ellerinde Alman bayrakları ile birlikte, "Mülteciler hoş gelmedi. Ailelerinizi evinize götürün" yazılı pankartlar taşıdı. Eylemciler, "Almanya'yı sevmeyen terk etsin" ve "Sizin çocuklarınız AfD'yi seçecek" gibi sloganlar attı.

Güvenlik Önlemleri ve Karşıt Gösteriler

Yürüyüş boyunca yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sol gruplar, Neonazilerin eylemini engellemek amacıyla yürüyüş güzergahında oturma eylemi gerçekleştirdi. Polis, oturma eylemi yapan protestoculara sert müdahalede bulundu ve zaman zaman karşıt göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Katılım Rakamları

Karşıt gösterilere katılanların sayısının yaklaşık 1000'den fazla olduğu belirtildi. Neonazilerin yürüyüşü sona erdiğinde, katılımcılar Merkez Tren İstasyonu'nda polis eşliğinde banliyö trenine binerek ayrıldı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de yüzlerce Neonaziler bir yürüyüş gerçekleştirdi. Mitte ilçesindeki...

Almanya’nın başkenti Berlin’de yüzlerce Neonaziler bir yürüyüş gerçekleştirdi. Mitte ilçesindeki Friedrichstrasse metro istasyonunun yakınındaki meydana toplanan yaklaşık 300 kişilik Neonazi grubu daha sonra Merkez Tren İstasyonun (Hauptbahnhof) önüne kadar yürüdü.

Almanya’nın başkenti Berlin’de yüzlerce Neonaziler bir yürüyüş gerçekleştirdi. Mitte ilçesindeki...

Almanya’nın başkenti Berlin’de yüzlerce Neonaziler bir yürüyüş gerçekleştirdi. Mitte ilçesindeki Friedrichstrasse metro istasyonunun yakınındaki meydana toplanan yaklaşık 300 kişilik Neonazi grubu daha sonra Merkez Tren İstasyonun (Hauptbahnhof) önüne kadar yürüdü.

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