Berlin'de Polis Müdahalesi: Kitty O'Brien Yüzüne İki Kez Yumruklandığını Anlattı

Berlin'deki Gazze destek eyleminde polis tarafından yumruklanan ve kolu ile burnu kırılan İrlandalı Kitty O'Brien, yaşadıklarını ve Almanya'ya yönelik eleştirilerini anlattı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 23:31
Berlin'de Polis Müdahalesi: Kitty O'Brien Yüzüne İki Kez Yumruklandığını Anlattı

İrlandalı aktivist Kitty O'Brien, 28 Ağustos'ta Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek eyleminde polis tarafından hedef alınarak ağır şekilde yaralandığını anlattı. O'Brien, müdahale sonrası hastanede bir hafta kaldığını ve ciddi fiziksel hasar gördüğünü söyledi.

Olay ve Yaralanmalar

25 yaşındaki O'Brien, İrlanda kamu yayıncısı RTE'ye yaptığı açıklamada burnunun ve kolunun kırıldığını, kendisine radial sinir hasarı teşhisi konduğunu belirtti. O'Brien, olayı anlatırken "Doğrudan yüzüme iki kere yumruk attı. Aynı polis, burnum kanarken kolumu döndürerek arkama götürdü ve kırdı" ifadelerini kullandı.

Üst kol kemiğindeki kırığın 11 vida ile düzeltildiğini söyleyen O'Brien, ayrıca "1 hafta hastanede yattım" dedi.

Polisin Tutumu ve Aktivistin Tepkisi

O'Brien, Almanya'daki güvenlik güçlerinin son iki yıldır Filistin destekçisi eylemcilere karşı orantısız güç kullandığını iddia ederek, ülkenin protestoculara yönelik muamelesi nedeniyle "Almanya, demokratik olduğunu savunmasına rağmen protestoculara gösterdiği muamele nedeniyle uluslararası alanda utanacak duruma düşürülmelidir." dedi.

O'Brien, aynı zamanda "Bizi susturma girişimleri işe yaramayacak çünkü Filistin'deki soykırım devam ediyor" diyerek, polisin yüzüne bakmak için yeniden sokaklara çıkmaya hazır olduklarını belirtti.

Görüntüler, Suçlamalar ve Gözaltılar

O'Brien, Berlin polisinin sert müdahaleyi meşrulaştırmak amacıyla eylemcilere "polise saldırı" suçlaması yönelttiğini iddia etti ve "Benim görüntülerim yayılınca bize karşı tonda bir değişiklik oldu. Muhtemelen bu yalanın mahkemede işe yaramayacağını düşündüler. O yüzden onlara 'Soykırım destekçisi' dediğim için hakaretle suçlanıyorum" diye konuştu.

28 Ağustos'ta Berlin'de, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazetecileri anmak isteyen yaklaşık 200 eylemci'ye polis müdahale etmiş, polis eylemcilerden 8'ini gözaltına almış ve O'Brien'ın yumruklandığı görüntüler kamuoyunda geniş tepki uyandırmıştı.

