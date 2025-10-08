Berlin'de Polisten Filistin Destek Gösterisine Sert Müdahale

Berlin'de Alexander Meydanı'nda yasaklanan Filistin destek gösterisine polis sert müdahale etti; yüzlerce gösterici Neptunbrunnen'de gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 00:26
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 00:26
Olayın ayrıntıları

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı protesto etmek amacıyla Alexander Meydanı'nda planlanan gösteri polis tarafından yasaklandı.

Yasağa rağmen çok sayıda kişi Alexander Meydanı'na gelirken, polis göstericileri buradan geri çevirdi. Daha sonra yüzlerce gösterici Neptunbrunnen Meydanı'nda toplanarak eyleme devam etti.

Göstericiler, "Ellerinizde kan var" dövizleri taşıdı ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Polis, izinsiz gösteri yapıldığını gerekçe göstererek protestocuların meydandan ayrılmaları yönünde anons yaptı.

Meydandan ayrılmayan protestoculara müdahale eden güvenlik güçleri, göstericileri çembere alarak kimlik tespiti için gözaltına alındıklarını duyurdu. Müdahalenin sert olduğu bildirildi.

Polis açıklaması ve güvenlik önlemleri

Berlin polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Neptunbrunnen Meydanı çevresinden ayrılmayan göstericilerin Toplanma Yasası'nı ihlal ettiği belirtildi.

Gösteri sırasında yüzlerce polis görev alırken, bir TOMA hazır bekletildi.

