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Berlin'de Polisten Kaçan Ş kişinin Düşürdüğü Patlayıcı Madde İmha Edildi

Almanya'nın Berlin kentinde polisten kaçan bir kişinin bırakmış olduğu çantadaki patlayıcı kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 12:23
Berlin'de Polisten Kaçan Ş kişinin Düşürdüğü Patlayıcı Madde İmha Edildi

Berlin'de Şaşırtıcı Gelişme

Almanya'nın başkenti Berlin'de polisten kaçan bir şahıs, kaçarken düşürdüğü sırt çantasında güçlü bir patlayıcı ile dikkat çekti. Olay, Neukölln Tren İstasyonu'nda gerçekleştirilen kimlik kontrolü sırasında meydana geldi.

Olayın Detayları

Berlin polisi, dün saatlerinde bir kişinin şüpheli görülerek kimliğine bakılmak istendiğini, bu sırada panikle raylara doğru atladığını belirtti. Kaçış esnasında çantasını düşüren şahısın bıraktığı çanta, yapılan incelemelerde patlayıcı madde içeriyordu.

İçerisinde 500 gram TATP adlı güçlü bir patlayıcı bulunan çanta, güvenlik güçleri tarafından yakındaki bir park alanına taşınarak kontrollü bir şekilde imha edildi.

Kayıp Şahıs ve Araştırmalar

Çantadan çıkan kimlik, 30 yaşındaki bir Polonya vatandaşı adına düzenlenmişti. Ancak bu kimlik için 21 Ocak 2022 tarihinde kayıp ilanı verildiği bilgisi dikkat çekti.

Olay sonrası tren istasyonu ve çevresinde bomba arama çalışmaları yapıldı. Ayrıca, kaçan şahısla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı ve arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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