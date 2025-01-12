Berlin'de Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht Anması: Polis ve Göstericiler Arasında Arbede

Berlin'de Göstericiler ve Polis Arasında Arbede

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Alman Komünist Partisi'nun kurucuları Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'i anma etkinliklerinde tansiyon yükseldi.

Liebknecht ve Luxemburg, ölümlerinin 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşle anıldı. Etkinlik sırasında polisle göstericiler arasında arbede meydana geldi.

Berlin polisinin yaptığı açıklamada, 20'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olaylar sırasında, göstericilerin polise şişe ve sopalarla saldırdığı ve bu çatışmada 17 polis memurunun yaralandığı belirtildi.

Yahudi asıllı olan Rosa Luxemburg ve Alman siyasetçi Karl Liebknecht, Nazi Almanyası döneminde komünist oldukları gerekçesiyle Nasyonal Sosyalistler tarafından hayatlarını kaybetmişti.