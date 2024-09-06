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Berlin'de Vize Sorunu ve IFA 2024

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi, Almanya ile vize sorununu ve IFA 2024'teki katılımı değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 23:52
Berlin'de Vize Sorunu ve IFA 2024

Vize Sorunu Öncelikli Konu

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, iş insanlarının vize probleminin Almanya ile yapılan görüşmelerde birinci konuyu oluşturduğunu belirtti. Almanya'nın, vize işlemlerini iyileştirmek için Türkiye'nin beklentilerine yanıt vermesi gerektiğini kaydetti.

IFA 2024 Etkinliği

Büyükelçi Şen, Berlin Büyükelçiliği'nde düzenlenen hafif bir resepsiyonda, IFA Berlin 2024 etkinliğine Türkiye'den katılan şirket temsilcilerini ağırladı. IFA'nın, Berlin'deki fuarlar arasında en önemlilerinden biri olduğunu vurgulayan Şen, "Ülkemizden toplamda 53 firma ile katılım sağlanıyor." dedi.

Ticari İlişkiler Güçleniyor

Almanya'nın, Türkiye'nin önde gelen ticaret partnerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Şen, "Türkiye, Almanya'nın dış ticaretinde ihracatta 14'üncü, ithalatında ise 17'nci sırada yer alıyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye'nin Almanya paket tur pazarında İspanya'yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldiğini belirtti.

Vize Sorunları Ele Alınıyor

Büyükelçi, vize sorununu ele almak için farklı seviyelerde görüşmelerin yapıldığını aktarırken, Türk iş dünyasının bu konuda beklenti içinde olduğunu söyledi. Özellikle vize süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

IFA 2024'ta Türkiye Temsili

Türkiye'den 53 şirketin yer aldığı IFA 2024, 10 Eylül'e kadar ziyaretçi kabul edecek. Bu yıl, sürdürülebilirlik ve yapay zeka konularının ön planda olduğu etkinlik, dünya genelinden 1800'den fazla firmanın katılımıyla gerçekleşiyor. Güney Kore, bu yıl fuarın partner ülkesi olarak öne çıkarak etkinliğe önemli katkı sağlamaktadır.

Yeni Teknolojiler ve Yenilikler

IFA 2024, yapay zeka odaklı yenilikçi ürünlerin sergileneceği bir platform haline gelirken, katılımcılara yeni teknolojilerle tanışma fırsatı sunacak. Bryan Adams gibi sanatçıların katılacağı etkinliklerle ziyaretçi çekilmesi hedefleniyor.

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