Berlin Moda Haftası etkinliğine Greenpeace protestosu: Çevreci örgüt moda endüstrisini protesto etti

Aktivistler, hızlı moda sektörünün zararlarını vurgulamak için "Hızlı moda: giysiler çöp oluyor" yazan bir pankart taşıdılar. Greenpeace tarafından yapılan açıklamada da hızlı moda sektörü yüzünden kıyafetlerin bir kere kullanılıp atıldığı ve geri dönüşüme gönderilmediği belirtildi. "Bu giysiler sadece plastik atık olarak başka ülkelere gönderiliyor. Bu plastik atık ve ondan kaynaklanan mikroplastik lifler gezegenimizi kirletiyor. Tekstil endüstrisi artık atıklarından sorumlu tutulmalı ve plastikten kıyafet üretmeye son verilmeli" denildi.

Berlin Moda Haftası'na başlarken yapılan protestoda kullanılan tekstillerin Gana'nın en büyük ikinci el giysi pazarı Kantamanto'dan geldiği belirtildi. Avrupa Parlamentosunun bir raporuna göre de sentetik kumaşlar nedeniyle her yıl dünyada yarım milyon ton mikroplastik lif okyanuslara karışıyor. Bu, okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin yüzde 35'ine denk geliyor.