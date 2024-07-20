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Berlin polisi Filistin destekçilerine sert müdahalede bulundu

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert müdahalede bulundu.Neptunbrunnen Meydanı'ndan...

Yayın Tarihi: 20.07.2024 22:35
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 22:36
Berlin polisi Filistin destekçilerine sert müdahalede bulundu

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert müdahalede bulundu.

Neptunbrunnen Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte göstericiler "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Terörist İsrail", "Filistin bizimdir", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Yürüyüşün bitiş yeri Potsdamerplatz'da karşıt görüşten 3 kişinin İsrail bayrağı açması sonrası gerilim yükseldi.

Polis, bunun üzerine, Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlara sert müdahalede bulundu ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Polisin gözaltı işlemi yaparken orantısız güç kullanması dikkati çekerken, sert müdahale sırasında iki kadın gösterici yaralandı.

İki kadına tıbbi müdahale etmek isteyen sağlık ekibine de izin vermeyen polis, yaralıları doğrudan ekip aracına bindirdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert...

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Neptunbrunnen Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte göstericiler "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Terörist İsrail", "Filistin bizimdir", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert...

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Neptunbrunnen Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte göstericiler "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Terörist İsrail", "Filistin bizimdir", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert...

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Neptunbrunnen Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte göstericiler "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Terörist İsrail", "Filistin bizimdir", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert...

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Neptunbrunnen Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte göstericiler "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Terörist İsrail", "Filistin bizimdir", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert...

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Neptunbrunnen Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte göstericiler "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Terörist İsrail", "Filistin bizimdir", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert...

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Neptunbrunnen Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte göstericiler "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Terörist İsrail", "Filistin bizimdir", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert...

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Neptunbrunnen Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte göstericiler "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Terörist İsrail", "Filistin bizimdir", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert...

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Neptunbrunnen Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte göstericiler "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Terörist İsrail", "Filistin bizimdir", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert...

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Neptunbrunnen Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte göstericiler "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Terörist İsrail", "Filistin bizimdir", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert...

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Neptunbrunnen Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte göstericiler "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Terörist İsrail", "Filistin bizimdir", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert...

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Neptunbrunnen Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte göstericiler "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Terörist İsrail", "Filistin bizimdir", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

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