Bern'de 'Türkiye-İsviçre Dostluğunun 100. Yılı' Arşiv Sergisi Açıldı

Bern'de "Türkiye-İsviçre Dostluğunun 100. Yılı: Arşivlerin Gözünden" Sergisi Açıldı

İsviçre'nin başkenti Bern'de, Türkiye-İsviçre Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü nedeniyle hazırlanan arşiv belgeleri sergisi kapılarını açtı. Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa, diplomatik temsilciler ve iki toplumdan konuklar katıldı.

Açılış ve katılımcılar

Açılış töreninde, Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, Cenevre Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere, İsviçre Türk Toplumu (İTT) Genel Başkanı Suat Şahin, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre Başkanı Murat Şahin ile İsviçre ve Türk toplumundan birçok davetli yer aldı.

Büyükelçi İncesu'nun vurguları

Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Şebnem İncesu, arşivlerin kurumsal hafızanın temel koruyucuları olduğunu belirterek, geçmişi muhafaza etme ve geleceğe rehberlik etme işlevlerine dikkat çekti. İncesu şu ifadeleri kullandı: "Bugünkü sergi, Türkiye ile İsviçre arasındaki köklü dostluğun ve bu bağları daha da güçlendirme kararlılığının bir kanıtı. Bu sergiyle arşivlerimizdeki seçkin belgeleri gün yüzüne çıkarıyoruz."

İncesu serginin yapısını anlatarak, "Sergi üç bölümden oluşuyor. İlk bölüm, antlaşmanın hazırlanmasına zemin hazırlayan antlaşma öncesi döneme odaklanıyor. İkinci bölüm, antlaşmanın imzalanması ve hemen sonrasındaki yazışmaları içeriyor. Üçüncü bölüm ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarındaki ikili ilişkilere ışık tutuyor." dedi.

Büyükelçi İncesu ayrıca Osmanlı İmparatorluğu ile İsviçre arasındaki ilk resmi temasların 19. yüzyılda Paris ve Berlin'deki büyükelçilikler aracılığıyla kurulduğunu hatırlattı. İncesu, Osmanlı'nın İsviçre'deki ilk temsilciliğinin 1898'de kurulan Cenevre Başkonsolosluğu olduğunu ve bir yıl sonra Bern'de yerleşik olmayan bir temsilcilik açıldığını belirtti. Söz konusu temsilciliğin mali kısıtlamalar nedeniyle 1908'de kapatıldığını, ancak 1915'te yeniden açıldığını ifade etti. Ayrıca, 1922'de Ankara Hükümeti'nin Bern'deki elçiliği devraldığını ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanının ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin elçiliği haline geldiğini hatırlattı.

İncesu, sergi ve düzenlenen panelin ortak tarihe saygı duruşu ve bu yüzyıllık süreçte katkı sağlayanlara teşekkür amacı taşıdığını belirterek, ilişkilerin gelecekte de karşılıklı anlayış, saygı ve fayda temelinde geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Panel ve akademik sunumlar

Açılışı takiben düzenlenen panelde akademisyenler ve yetkililer güncel ve tarihsel perspektifleri paylaştı. Hacettepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özhan Kapıcı "Osmanlı İmparatorluğu ile İsviçre Konfederasyonu Arasındaki Diplomatik, Kültürel ve Ticari İlişkiler" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. Çiğdem Dumanlı "Kaçınılmaz Bir Dostluk: 1925 Anlaşması Öncesi ve Sonrası Türkiye ve İsviçre Arasındaki Diplomatik İlişkiler" üzerine konuştu. İsviçre Federal Ekonomik İşler Devlet Sekreterliği'nden Dr. Ensar Can ise "Değişen Bir Dünyada Ekonomik Ortaklığın Değeri" başlıklı sunumda ekonomik iş birliğinin önemini vurguladı.

Serginin içeriği ve amaç

Çalık Enerji Swiss AG'nin desteğiyle hazırlanan sergi, dönemin siyasal atmosferini ve iki ülke arasındaki resmi temasları belgeleyen yazışmalar, protokoller, fotoğraflar ve özgün arşiv materyallerini ziyaretçilere sunuyor. Amaç, bu resmi belgeler aracılığıyla tarihi hafızayı canlı tutmak ve iki ülke arasındaki köklü dostluğun arşiv kaynaklarıyla gözler önüne serilmesini sağlamak.