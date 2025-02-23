Berna Gencebay'ın Eserleri 'İstanbul'un Efsaneleri' Sergisinde Sanatseverlerle Buluştu

Berna Gencebay, mitolojik temalı eserleriyle 'İstanbul'un Efsaneleri' sergisinde sanatseverlerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 10:26
Berna Gencebay'ın Eserleri 'İstanbul'un Efsaneleri' Sergisinde Sanatseverlerle Buluştu

Berna Gencebay'ın mitolojik temalı eserleri sergide sanatseverlerle buluştu

Ressam Berna Gencebay, ''Angels On Sky'' ve ''Moonlight Angels'' adlı iki yağlı boya eseriyle Legends of İstanbul (İstanbul'un Efsaneleri) başlıklı sergide sanatseverlerle bir araya geldi. Sergi, Ortaköy'deki Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda gerçekleştirilen uluslararası görsel sanatlar etkinliğinde yer aldı.

Doğadan ve mitolojiden ilham alıyor

Berna Gencebay, sergide yer alan eserlerinde özellikle doğadan ve mitolojik karakterlerden ilham aldığını ifade etti. Gencebay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalindeki dünyayı ve ruhundaki renkleri resmetmeyi istediğini belirterek, ''Resim benim için özgür bir alan. Eşim beni destekliyor. Özellikle renkler konusunda beni yönlendiriyor. Yağlı boya, uzun saatler süren bir çalışma. Artık profesyonel iş hayatımı bıraktım. İnsan kaynaklarında çalışıyordum, ama artık sadece resim yapıyorum.'' dedi.

Sanatın önemine vurgu yaptı

Sanatın herkes için önemli olduğunu dile getiren Gencebay, özellikle gençlerin sanata yönelmesi gerektiğini vurguladı. ''Ekrandan uzaklaşıp bir sanat dalına yönelmelidirler. Bu, hem ruhsal hem zihinsel gelişimlerine katkı sağlar'' dedi.

Destek ve hayallerini paylaştı

Berna Gencebay, müzik sektöründeki eşi Altan Gencebay ile ilgili de duygularını paylaştı: ''Ben de onun müzikle ilgili olan kısmını destekliyorum. Altan'ın sesi çok güzel. Keşke bir albüm yapabilse. Tabii bu onun kararı. Belki ileride beni kırmayıp, bir albüm yapar.''

Altan Gencebay'dan destek sözü

Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay, serginin tarihi atmosferinin önemine dikkat çekerek, ''Eşim Berna Hanım çeşitli sergilere katılıyor. Her zaman kendisine destek oluyorum ve onun başarılı olmasını istiyorum. Müzikten sonra evde resim sanatı var. Bu benim için değişik bir tecrübe'' dedi.

Altan, müzikle iç içe büyüdüğünü ve bunun hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirterek, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduğunu söyledi.

Sergi 28 Şubat'a kadar açık

Luna Grande Art tarafından düzenlenen ve yerli ile yabancı sanatçıların eserlerinin sergilendiği Legends of İstanbul (İstanbul'un Efsaneleri) sergisi, 28 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

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