DOLAR
36,09 0,07%
EURO
37,78 -0,69%
ALTIN
3.396,38 -0,9%
BITCOIN
3.458.380,84 1,24%

Berri: ABD, İsrail'in Lübnan'da 5 Noktada Kalma İzni Verdiğini Bize Bildirdi

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD'nin İsrail'in Lübnan'da 5 noktada kalacaklarını bildirdiğini ancak bunu reddettiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 22:41
Berri: ABD, İsrail'in Lübnan'da 5 Noktada Kalma İzni Verdiğini Bize Bildirdi

Lübnan Meclis Başkanı'ndan ABD'ye Yanıt

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD'nin kendisine İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki köylerden 18 Şubat'ta çekileceğini, fakat 5 noktada kalmayı sürdüreceğini bildirdiğini ifade etti. Berri, bu durumu kesinlikle reddettiklerini belirtti.

Berri'nin Açıklamaları

Berri, başkent Beyrut'ta, Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ile gerçekleştirdikleri toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Berri, "ABD'li yetkililer bana, İsrail'in 18 Şubat'ta çekileceğini ancak 5 noktada kalacağını söyledi. Kendi adıma, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevwaf Selam adına bunu kesinlikle reddettiğimi bildirdim," dedi.

Çekilme Süresi ve Sorumluluklar

Daha sonra Berri, İsrail ordusunun çekilme süresinin uzatılması konusunu konuşmayı reddettiğini ve bu sürecin uygulanmasının ABD'nin sorumluluğunda olduğunu dile getirdi. Aksi takdirde, mevcut Lübnan hükümetine büyük bir zarar vereceği konusunda uyardı.

Gelecek Gelişmeler

Berri, işgalin devam edip etmeyeceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını dile getirirken, Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyindeki görevini tamamen yerine getirdiğini vurguladı.

İsrail'in Askeri Noktaları

İsrail devlet televizyonu KANda yayınlanan habere göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde 5 yeni askeri nokta kurmaya başlamıştı. Ayrıca, ABD yönetiminin de Lübnan'ın güneyinden çekilme tarihine dayanarak İsrail ordusuna ülkenin bazı bölgelerinde uzun süre kalması için izin verdiği iddia edildi.

Bunun yanı sıra, Mavi Hat yakınlarında kalmayı planlayan İsrail'in 5 nokta üzerindeki müzakerelerin sürdüğü ve 14 Şubat Cuma günü Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura beldesinde bu konuyla ilgili önemli bir toplantı yapılacağı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan ve Asıfa Butto Zerdari'den Eğitim ve Çevre Üzerine Önemli Görüşme
2
Yozgat'ta Eğitime Ara Verildi: Hava Koşulları Sebebiyle Okullar Tatil Edildi
3
IKBY Başbakanı Barzani: 'SDG (PKK/YPG), Suriye'de tüm Kürtleri temsil etmiyor'
4
Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
5
Nevşehir'de Yolcu Minibüsü Devrildi: 6 Yaralı
6
Türk Tekstil Firmaları Mısır'da Ürünlerini Tanıttı

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!